Эксперт: Москва рассчитывает на профессионалов в администрации Байдена

«Возвращение посла Антонова в Вашингтон – это сигнал о том, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение российского посла вернуться в США и заявление Кремля о желании выстраивать политический курс с новой американской администрацией после завершения ревизии ее действий.

«У посла всегда есть набор функций, главной из которых является налаживание диалога. В любых обстоятельствах, даже самых сложных, его задача – искать возможности для установления контакта и нормализации отношений», – полагает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Кроме того, если посмотреть на высказывания российского посла в США Анатолия Антонова, то, в целом, они отличаются повышенной сдержанностью, особенно, если сравнивать их с более жесткими и непримиримыми высказываниями многих российских политиков», – добавил политолог.

«Поскольку в том же ключе выступает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, то можно сказать, что эта позиция была согласована на самом высоком уровне и отражает устремления Владимира Путина. Можно сделать вывод, что глава государства, несмотря на многие негативные сигналы, не теряет надежды установить, по крайней мере, в каких-то областях плодотворный и взаимовыгодный российско-американский диалог», – полагает Кортунов.

Оценивая перспективы восстановления контактов Москвы и Вашингтона, эксперт-международник высказал предположение: примирительная риторика российской стороны – это «сигнал о том, что Россия не заинтересована в эскалации, не хочет отвечать на хулиганские выпады американской стороны аналогичными заявлениями». «Москва рассчитывает на то, что в американской администрации есть профессионалы – люди, которые понимают важность российско-американского диалога, в том числе и для американских интересов», – указал гендиректор РСМД.

На ваш взгляд Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России? Да

Нет



Ранее российский посол в Вашингтоне Антонов заявил , что у Москвы и Вашингтона нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами. В Кремле высказали намерение выстроить политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации.

Напомним, что российский диппредставитель был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД