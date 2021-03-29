В Кремле заявили о ревизии действий администрации США

Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

При этом он отметил, что по Конституции внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это сделает», – добавил представитель Кремля.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».