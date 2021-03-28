Саакашвили предложил пустить его в Грузию на сутки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит на родине по ряду уголовных дел, предложил грузинским властям разрешить ему въезд в страну на сутки, чтобы посмотреть на реакцию населения.

«Давайте проведем следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение. Почему такого не допускают? Может быть, потому что, как только я ступлю на грузинскую землю, станет ясно, что их (действующих властей – прим. ВЗГЛЯД) поддержка составляет 5%, а моя – 70-75%?» – заявил Саакашвили в эфире «ТВ Пирвели», передает РИА «Новости».

По его словам, грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его Тбилиси.

Ранее один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Нугзар Циклаури потребовал от властей дать возможность экс-президенту Михаилу Саакашвили, главе украинского исполкома реформ, вернуться на родину и легально включиться в политические процессы.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел. Он заочно осужден за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями на три и шесть лет лишения свободы. Украина своего гражданина Грузии не выдает. Если же Саакашвили вернется сам, то сразу попадет в тюрьму.