Япония потребовала от военных Мьянмы освобождения всех задержанных

МИД Японии требует от мьянманских военных немедленного прекращения насилия в отношении мирных граждан и освобождения всех задержанных, включая Аун Сан Су Чжи, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

«Использование боевого оружия в отношении мирных протестующих недопустимо. Правительство Японии вновь решительно призывает военных Мьянмы прекратить насилие в отношении гражданского населения, освободить всех задержанных, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи, и в кратчайшие сроки восстановить мьянманскую демократическую систему», – приводит текст сообщения МИД Японии ТАСС.

Японское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «мьянманскому военному командованию стоит вспомнить, что армия существует для защиты жизней своих граждан от иностранной угрозы». «Стрельба по мирным гражданам, бесчеловечное обращение с задержанными, репрессии по отношению к прессе, проводимые мьянманскими военными и полицией, противоречат тем заявлениям, которые военные Мьянмы делают в отношении важности демократии», – заявили в министерстве иностранных дел Японии.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Президенту Мьянмы предъявили обвинения в нарушении Конституции. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране было введено чрезвычайное положение.

В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.