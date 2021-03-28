Россиян предупредили о риске катастрофы из-за глобального потепления

Глобальное потепление на пять градусов станет катастрофой для всего мира, заявил «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Шувалов напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. «Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

Специалист добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить уже в 2021 году. «Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот – в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», – предупредил синоптик.

Отдельно он затронул проблемы районов вечной мерзлоты – там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это, предупредил Шувалов, угроза для инфраструктуры в этих районах – городов и нефтепроводов.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» предупредил, что глобальное потепление на пять градусов станет катастрофой для всего мира. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.

Ранее замдиректора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН, профессор Владимир Семенов предупредил, что глобальное потепление приведет к росту количества осадков в северной Евразии, а в южных регионах осадков станет меньше. В свою очередь климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов посоветовал москвичам готовиться к резким изменениям погодных условий в столице. Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие риски и угрозы несет глобальное потепление климата для России.