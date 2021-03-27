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На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги
Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике.
«Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось.
На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека.
В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных
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В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле Донбасса.
«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10 бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты «6/7» г. ГОРЛОВКА из АГС и стрелкового оружия. Около 17 часов на позициях 10 бригады в районе поселка Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым», говорится в заявлении армии ДНР.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» заявил, что четверо бойцов ВСУ погибли в результате обстрела в Донбассе.
Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину
Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Зеленский признал Россию военным противником Украины
В утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны Россия названа военным противником Киева.
«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
В стратегии утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
По мнению составителей документа, проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести «к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе».
Кроме того, стратегия военной безопасности Украины предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Макрон заявил о «мировой войне нового типа»
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Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro.
Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.
Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID
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Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.
На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой вакцинной дипломатии.
Эксперт раскритиковал Макрона за объявление мировой войны из-за вакцин
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«На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».
«Россия играет на рынке вакцин против коронавируса важную роль. Наши препараты качественные. В них заинтересованы многие страны. Мы достойно выглядим, главным образом, потому что мы не устроили вакханалию вокруг распределения вакцин, как это случилось в Европе», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
«Я не согласен с заявлением французского лидера. На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии. В Британии, к примеру, цифры по вакцинации на порядок выше европейских, потому что она ведет себя как суверенная страна», – считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
«В Европе препараты лежат на складах, а вакцинация при этом буксует из-за искусственно созданных очередей, – прокомментировал тезис французского президента Кузнецов. – Но руководство ЕС не может признать своих ошибок и потому ищет врага».
Политолог напомнил о том, что Европа по производству вакцины сейчас лидер. «Она с декабря прошлого года произвела около 150 млн порций вакцины. Из них порядка 80 млн было направлено на экспорт, а 70 млн использовано внутри ЕС. Кто в этом виноват? Макрон считает, что Китай – это смешно и нелепо», – убежден эксперт.
По его словам, на рынке вакцин идут обычные процессы. Называть это войнами – преувеличение, полагает собеседник. «Если только в контексте, как, например, идут войны на нефтяном или газовом рынке», – отметил Кузнецов.
Преимущество России в конкуренции препаратов в том, что «у нас доступ к вакцине значительно более легкий, чем в Европе, и нет принуждения», отметил эксперт. «В результате обычные европейцы, у которых нет возможности вакцинироваться, смотрят на Россию и думают – как у нас хорошо. Поэтому Россия играет еще и важную психологическую роль», – подытожил Кузнецов.
Напомним, что в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
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В Газпроме исключили пересмотр контракта на транзит газа с Украиной
Контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют, заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотр договора с Украиной, Зубков сказал: «Конечно, я думаю, что нет», передает РИА «Новости».
По его словам, юридически все договоры между Россией и Украиной действуют. Он отметил, что сейчас для компании главное завершить «Северный поток – 2», который уже готов на 90-92%, а также поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.
Ранее украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета после вакцинации двумя компонентами «Спутника V»
Случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
Гинцбург напомнил, что «Спутник V» двухкомпонентная вакцина, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.
Согласно наблюдениям, у молодых иммунитет формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, уточнил Гинцбург. Он также добавил, что меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы успел сформироваться иммунитет.
«Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки», – заявил он. По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.
Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей. По ее словам всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.
Пушков ответил на слова секретаря СНБО Украины о «заигрывании» с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об опасности «заигрывания» с Москвой.
«Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож. Сразу после объявления новых санкций против России он заявляет о том, что заигрывания с Москвой плохо закончатся для Украины. Какие «заигрывания»? О чем он толкует, о чем думает? Все о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины», – написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее Данилов заявил, что боится за существование Украины в случае продолжения «заигрывания» с Москвой.
Также в марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».
Украина заявила о четырех убитых бойцах ВСУ в результате обстрела в Донбассе
В Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих, сообщили в штабе украинской «Операции объединенных сил» (ООС).
«В результате обстрела четверо военнослужащих из состава объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», – говорится в сообщении в Facebook ООС.
В сообщении отмечается, что обстрел якобы велся прицельно из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
На Украине решили продлить карантин до конца 2021 года
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Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. «Этот вирус помолодел, им заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина-24». В ближайшие две-три недели, сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». 21 марта Киевскую область внесли в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Германии указали ЕС на необходимость купить «Спутник V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» сохранить перемирие в Донбассе
«Нормандской четверке» необходимо предпринять все возможные усилия для сохранения режима прекращения огня в Донбассе, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Цена войны – жизни наших людей. Отважных и непокоренных. Сегодня мы вновь потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров «нормандской четверки» и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», – заявил Зеленский в своем Twitter.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.
Тимошенко сочла украинцев загнанными в тупик
Председатель политической партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги.
«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Люди загнаны – и их продолжают загонять», – сказала политик в эфире телеканала «Украина 24».
По ее словам, тарифы на ЖКХ являются «наиболее коррумпированной» сферой на Украине. Тимошенко призвала жителей страны «делать из этого выводы», поскольку власти даже не стесняются анонсировать дальнейшее повышение тарифов.
Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что акции протеста из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживают 91,1% жителей Украины.
Напомним, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины, по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.
На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимым более 45% жителей республики.