ФСБ задержала участника нападения на псковских десантников в Чечне

Правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщают ФСБ и Следственный комитет.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Арбинина Германа, не понесшего за это уголовного наказания… Арбинин задержан в Москве», – говорится в сообщении спецслужбы, передает РИА «Новости».

Ему планируется предъявить обвинение по трем статьям УК России: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Бассаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО. Розыск других участников террористических нападений этих лет продолжается.

В начале марта по уголовному делу о нападении на псковских десантников, которое произошло в Чечне в 2000 году, в розыск были объявлены пять человек.

Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.

В июне 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.