Украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий на Донбассе, комиссия Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) проверит готовность украинских силовиков действовать в условиях наступательной операции, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведения боевых действий в городских условиях, в зону Операции объединенных сил (ООС) прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя оборонного ведомства ЛНР.

По данным Народной милиции ЛНР, как уточнил Осадчий, в задачу комиссии также входит проверка устранения недостатков, которые выявили прошлом месяце в рядах ВС Украины, «когда подразделения показали свою полную неготовность к выполнению задач по предназначению».

«Несмотря на заблаговременное вскрытие нашей разведкой агрессивных намерений противника и предупреждение о бесперспективности решения конфликта военным путем, украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий на Донбассе», – считает он.

Накануне Осадчий сообщил, что боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская.

Кроме того, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.

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