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В ЛНР заявили, что Киев проверяет готовность силовиков к наступлению
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Украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий на Донбассе, комиссия Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) проверит готовность украинских силовиков действовать в условиях наступательной операции, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«С целью проверки готовности группировки ВСУ к выполнению задач в наступательной операции, в том числе ведения боевых действий в городских условиях, в зону Операции объединенных сил (ООС) прибыла комиссия Совета национальной безопасности и обороны Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя оборонного ведомства ЛНР.
По данным Народной милиции ЛНР, как уточнил Осадчий, в задачу комиссии также входит проверка устранения недостатков, которые выявили прошлом месяце в рядах ВС Украины, «когда подразделения показали свою полную неготовность к выполнению задач по предназначению».
«Несмотря на заблаговременное вскрытие нашей разведкой агрессивных намерений противника и предупреждение о бесперспективности решения конфликта военным путем, украинская сторона не отказывается от плана активизации боевых действий на Донбассе», – считает он.
Накануне Осадчий сообщил, что боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская.
Кроме того, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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В ДНР рассказали подробности убийства снайпером ВСУ 71-летнего жителя в Донбассе
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Снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко, сообщило управление народной милиции ДНР.
«Каратели третьего батальона 28-й ОМБР по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинка, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка. В результате данных преступных действий во дворе собственного дома по улице Челюскинцев ранение, несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель республики. После выполнения огневой задачи украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего», – говорится на сайте ведомства.
Как отметается в сообщении, подразделения народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб, эвакуирующих тело мужчины. Представители ДНР сообщили о фактах нарушений украинскими силовиками режима перемирия до представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, в ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ и «ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку».
Напомним, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка.
В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Украина открыла дело против 23 российских артистов из-за Крымского моста
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщила так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram ведомства.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан – Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет СБУ.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь
Бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор*» Дмитрий Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь Московского патриархата.
По его мнению, УПЦ представляет «непосредственную угрозу существованию Украины». Призыв к Совету национальной безопасности и обороны Украины о «ликвидации» УПЦ он опубликовал в преддверии заседания СНБО, передает РЕН ТВ.
Напомним, в 2017 году «Киевский патриархат» подписал соглашение о сотрудничестве с «Правым сектором*». В 2019 году константинопольский патриарх Варфоломей вручил другой раскольнической церкви – Православной церкви Украины – томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций». ПЦУ с помощью бойцов «Правого сектора*» захватывает храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом глава «Киевского патриархата» Филарет обратился к христианам с призывом не признавать легитимность ПЦУ.
СММ ОБСЕ заявила об обстреле своего беспилотника в Донбассе
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о том, что ее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал под обстрел близ подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Веселая Гора у линии соприкосновения в Донбассе.
«Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы (на линии соприкосновения под контролем ЛНР – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в отчете ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что беспилотник был успешно приземлен, а затем команда СММ покинула этот район.
В свою очередь, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинская сторона разместила бронетранспортер в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили его, а затем обстреляли беспилотник миссии.
«Подразделения Народной милиции ведут круглосуточное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, находясь в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заявил Осадчий.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Радикалы написали «лох» на офисе Зеленского в Киеве
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Украинский журналист и телеведущий Богдан Аминов выразил возмущение вандализмом в отношении офиса президента Украины в Киеве со стороны участников акции в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко.
Аминов опубликовал в Facebook снимки задания. Стены и двери офиса президента покрывают надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. По мнению Аминова, «те, кто это сделал, не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины». Он отметил, что президентом может оказаться как «успешный реформатор», так и «горе-популист», но «само здание без фамилий – это один из институтов государства», который должен быть «неприкосновенен». «Есть претензии к Зеленскому – высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт?» – заявил он, назвав поведение радикалов «племенным варварством».
Акция завершилась. По информации ее организаторов. пострадавших и задержанных нет. Полиция и бойцы нацгвардии заняли места под стеной здания и центрального входа, которые они ранее покинули под напором радикалов, передает ТАСС.
Напомним, акцию устроили в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!».
В 2019 году Зеленский прибыл в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох»: «Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери».
В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе
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Боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор*», имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей.
«Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов», – сообщил официальный представитель народной милиции.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
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Украинский снайпер застрелил мирного жителя в Донбассе
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На западе Донецка мирный житель погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель», – сообщил Кулемзин в соцсетях, передает РИА «Новости».
В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
В конце марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
В Киеве радикалы забросали офис Зеленского петардами
Участники митинга в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщили СМИ. Также в здании разбиты несколько стекол.
Акция проходит в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. В ней участвуют более тысячи человек, в основном, молодежь, передает РИА «Новости».
В феврале возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей.
Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
В офисе Зеленского Порошенко назвали организатором акции с беспорядками в Киеве
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Акция, которая прошла в субботу в Киеве, попытка политического давления на власть, а главным организатором беспорядков является бывший президент Украины Петр Порошенко, считает советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«На протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии «Европейская солидарность»... Безусловно, была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал заказчиком акции Петра Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.
Напомним, радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности») Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.
Порошенко сочли причастным к нападению радикалов на офис Зеленского
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Чем хуже ситуация, тем лучше для экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко, комментируя акцию радикалов в Киеве.
Геращенко отказался считать акцию «мирной», заявив, что разгром офиса президента – это провокация, заказчики которой «мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь». «После этого президента обвинили бы в том, что он не дает гражданам выражать свое мнение на мирных митингах, но мы не будем идти путем такой провокации», – приводит его слова hromadske со ссылкой на «Радио Свобода».
Замглавы МВД заверил, что правоохранители могут обеспечить общественный порядок. Он также считает, что большинство участников акции – «честные люди, которые спокойно себя ведут», но есть «несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео», они понесут «ответственность за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитое стекло».
Его спросили, кто является заказчиком провокаций. Геращенко заявил, что «заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко». «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.
Напомним, радикалы устроили акциюв поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.
В «Слуге народа» инициировали созыв внеочередного заседания Рады
Провести внеочередное заседание Верховной рады Украины предложила фракция пропрезидентской партии «Слуга народа», предложение выдвинуто на фоне произошедших вечером беспорядков в субботу у офиса главы государства.
«Фракция инициирует проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам происшествия, с задачами конкретным министрам и т. п.», – рассказали в фракции. Об этом сообщает ТАСС. В партии уточнили, что поддерживают право граждан на мирный протест, но в то же время категорически не воспринимают «попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства».
Акция, которая прошла в субботу в Киеве, попытка политического давления на власть, а главным организатором беспорядков является бывший президент Украины Петр Порошенко, считает советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал заказчиком акции Петра Порошенко. «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.
Напомним, радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около трех тысяч человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков
В украинском Львове критически не хватает медицинских сотрудников из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Андрей Садовый.
Он рассказал, что каждый день «на Львовщине госпитализируют 250–300 пациентов» с коронавирусом. Так, «за последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек. Садовый отметил, что «критически не хватает врачей и других медицинских работников». Мэр считает, что на Украине есть много медиков, способных помочь, в том числе из других областей. Он призвал их «присоединиться к спасению людей» и обещал «достойную финансовую компенсацию».
В городе с 19 по 29 марта введены жесткие ограничительные меры. Объявлен локдаун, закрыты все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Для младших классов школ объявлены каникулы, старшие классы перевели на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены, передает ТАСС.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. С начала пандемии на Украине заболели более 1,5 млн человек, выздоровели 1,2 млн человек, около 30 тыс. человек умерли.
Украина захотела получить план действий по членству в НАТО
Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где альянс видит ее в десятилетней перспективе, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, на данный момент взаимодействие Киева с НАТО несравнимо с 2008 годом.
«Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны альянса видят ее в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это еще не членство», – заявила в интервью агентству «Укринформ» Стефанишина.
Она уточнила, что план действий – это политическое решение, которое позволит Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество. Стефанишина выразила надежду на то, что в ходе предстоящей встречи лидеров НАТО украинский вопрос будет в повестке дня.
В феврале украинское министерство иностранных дел и Центр информации и документации НАТО на Украине запустили проект «Сильнее вместе» о взаимном сотрудничестве.
В ДНР считают, что Киев готовится к эскалации конфликта в Донбассе
Стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе неоднократно информировало о фактах стягивания вооруженными формированиями Украины техники к линии соприкосновения. Анализ отчетов СММ за текущий год позволяет говорить об очередной волне накопления техники и тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения, что, несмотря на публичные заверения представителей Киева о якобы обычной ротации подразделений, свидетельствует о возможной подготовке к эскалации со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.
Он отметил, что за последние две недели наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на железнодорожных станциях в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе 170 единиц техники и вооружения. Кроме того, наблюдателями зафиксировано продление траншей украинских силовиков, что «по оценке миссии, является продвижением вперед в сторону линии соприкосновения».
«На фоне продвижения позиций вооруженных формирований Украины вперед, а также накопления такого количества танков, являющихся вооружением прорыва и наступления, хочется задать украинскому руководству вопрос: кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому?», – добавил представитель ведомства.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
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На Украине Киевскую область добавили в «красную» зону карантина
Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, обновленный список опубликован на сайте Минздрава Украины.
К «красной зоне», где введены самые жесткие ограничения, относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в «желтой» зоне карантина. Ни один из украинских регионов не входит в «зеленую» зону, передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что напряженная ситуация с распространением коронавируса в стране продлится до конца апреля.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации.
Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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