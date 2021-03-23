Малькевич предложил запретить маньякам зарабатывать «на своей славе»

Первый зампред комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич предложил исключить для преступников возможность «зарабатывать на своей славе», комментируя новость об интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак.

«Мы требуем полностью искоренить законодательно возможности для преступников зарабатывать на своей славе. В Америке действует так называемый «Закон сына Сэма», запрещающий преступникам получать прибыль от огласки своих преступлений, чаще всего путем продажи воспоминаний... Я считаю, что Общественная палата не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, предлагать важные решения для парламента, необходимость которых активно обсуждается в обществе», – приводит слова Малькевича РИА «Новости».

Он отметил, что вновь становится актуальной тема приравнивания СМИ и блогеров, это, по его словам, нужно, чтобы они «жили по законам, а не по понятиям».

«Что касается Ксении Анатольевны Собчак и целого ряда так называемых журналистов, которые потворствуют разгулу морального беспредела, которые хайпуют и пытаются поднимать рейтинги на подобных интервью, им не место в нашей профессии. Их надо гнать из журналистики с волчьим билетом», – добавил Малькевич.

Напомним, российские журналисты и блогеры раскритиковали решение Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений Мохова в интервью о желании помочь его жертве «зачать детей».