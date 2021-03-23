Климкин счел заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Украины

Нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам Украины, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

По его словам, заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень, передает «Украина 24».

«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется», – сказал Климкин.

В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.