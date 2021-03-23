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Климкин счел заявления Байдена в адрес Путина угрозой для Украины
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Нынешнее обострение отношений России и США угрожает интересам Украины, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
По его словам, заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень, передает «Украина 24».
«Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется», – сказал Климкин.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.
В ДНР рассказали подробности убийства снайпером ВСУ 71-летнего жителя в Донбассе
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Снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко, сообщило управление народной милиции ДНР.
«Каратели третьего батальона 28-й ОМБР по личному приказу военного преступника Марченко с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи населенного пункта Марьинка, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка. В результате данных преступных действий во дворе собственного дома по улице Челюскинцев ранение, несовместимое с жизнью, получил 71-летний мирный житель республики. После выполнения огневой задачи украинские боевики продолжили целенаправленный огонь, не давая возможности сотрудникам чрезвычайных служб эвакуировать тело погибшего», – говорится на сайте ведомства.
Как отметается в сообщении, подразделения народной милиции предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб, эвакуирующих тело мужчины. Представители ДНР сообщили о фактах нарушений украинскими силовиками режима перемирия до представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Кроме того, в ДНР в очередной раз призвали международных наблюдателей зафиксировать преступные действия ВСУ и «ее террор в отношении мирного населения Донбасса, а также повлиять на украинскую сторону прекратить целенаправленные попытки дестабилизировать обстановку».
Напомним, в понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка.
В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Украина открыла дело против 23 российских артистов из-за Крымского моста
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщила так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram ведомства.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан – Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет СБУ.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Британцев впечатлил отдых Путина в тайге
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Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.
«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».
«Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.
При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.
«Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.
«Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.
Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.
«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.
«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.
«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе
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Боевики «Правого сектора*» (запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор*», имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей.
«Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов», – сообщил официальный представитель народной милиции.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
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Советник Байдена предсказал трудные времена в отношениях с Россией
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В отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу MSNBC.
«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет», – передает РИА «Новости» слова Салливана.
Советник американского президента заявил, что в отношениях с Россией Вашингтон ожидает «серьезных вызовов», требующих от США «отстаивания своих интересов. При этом Салливан отметил, что есть сферы, в которых страны смогут сотрудничать «в стабильной и предсказуемой манере на благо общих интересов».
На прошлой неделе представитель Госдепа Филип Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Путин рассказал о запуске еще одной вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
«Еще одна вакцина – федерального Научного центра имени Чумакова – «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», – рассказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Ранее стало известно, что холдинг Ростеха «Нацимбио» («Национальная иммунобиологическая компания») разрабатывает собственную вакцину от коронавируса.
Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса
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Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.
На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.
Украинский снайпер застрелил мирного жителя в Донбассе
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На западе Донецка мирный житель погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«По информации администрации Петровского района, в 17.30 (совпадает с мск) в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпером ВСУ убит мирный житель», – сообщил Кулемзин в соцсетях, передает РИА «Новости».
В начале марта сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
В конце марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке
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«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия.
«В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса.
«Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы».
В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания».
Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков.
«Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник.
В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия.
В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом».
Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты.
В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.
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Путин о заявлениях ЕС по «Спутнику V»: Россия никому ничего не навязывает
Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, заявил, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона о том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
«Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем», – отреагировал Путин. Президент отметил, что в Европе сейчас многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и лишь 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, передает РИА «Новости».
«В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят», – добавил Путин, подчеркнув, что это их собственный выбор.
«Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи», – сказал российский лидер.
Президент также указал, что интерес к российской вакцине «Спутник V» проявляют все больше стран всему миру. «География использования российского «Спутника V» активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы. Интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру», – сказал Путин.
Он напомнил, что разрешение на применение «Спутника V» на своей территории уже выдали 55 стран.
Президент также указал, что зарубежные вакцины не дают такой высокой защиты от коронавируса, как российские. «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны. … Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», – сказал Путин.
Глава государства назвал такой результат «безусловным успехом отечественных ученых и специалистов, который признают за рубежом», передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
Путин заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов
Российская вакцина «Спутника V» не имеет побочных эффектов, на это указывает анализ применения препарата в Мексике и Аргентине, заявил президент России Владимир Путин.
«Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации, передает РИА «Новости».
Глава государства обратил внимание на то, что эти исследования являются независимой экспертизой.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Путин назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС в беседе с главой Евросовета
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем дал оценку неудовлетворительному состоянию связей России и ЕС, сложившемуся из-за конфронтационной линии Евросоюза, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», – говорится в сообщении.
Отмечается, что затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Евросоюз подошли к провалу в отношениях, поскольку Брюссель не готов к равноправному сотрудничеству с Москвой.
Напомним, Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем.
Путин поручил Минздраву представить к госнаградам создателей вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.
«Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», – сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, передает ТАСС.
Заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой глава государства дал поручение проработать вопрос о материальном поощрении создателей вакцин. Президент от имени всех граждан России выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над разработкой препаратов от коронавируса, отметив смелость и самоотверженность ученых, которым ради получения живого вируса приходилось идти на риск, работая в госпиталях для больных COVID-19. «Я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили», – сказал он.
Ранее Путин рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.
Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией
Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией, заявил секретарь харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.
«Харьков – европейский город. Но в то же время мы обязаны [сделать так], чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», – сказал Терехов в интервью изданию «Бабель».
По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском», – подчеркнул Терехов.
В феврале Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Украины заявили, что в будущем их страна наладит отношения с Россией.