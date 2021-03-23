Голикова допустила «небольшой подъем» заболеваемости COVID-19

В марте-апреле в России может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Может быть небольшой подъем», – сказала она в интервью RT.

По ее словам, подъем заболеваемости коронавирусом за рубежом обусловлен тем, что страны перманентно закрывались, люди сидели дома и не вырабатывали коллективный иммунитет.

«Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают», – сказала Голикова.

Также она добавила, что в России сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса. «Мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причем этот период длится с декабря месяца», – сказала вице-премьер.

По ее словам, отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. В России идет устойчивое снижение заболевания.

За минувшие сутки в России выявлено 8457 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.