Новейший энергоблок Ленинградской АЭС введен в эксплуатацию

Энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200 введен в промышленную эксплуатацию в понедельник, 22 марта. Приказ об этом подписал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрей Петров.

«Это значимое событие для Росатома, для нашей страны и для всего мирового ядерного сообщества. В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт. Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий. Именно по этому проекту поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 реализуются проекты в Беларусии, Финляндии, Венгрии, Египте. И для наших международных партнеров очень важно иметь возможность посмотреть на все этапы сооружения – от разработки проекта до промышленной эксплуатации», – сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В свою очередь генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров уточнил, что новый энергоблок Ленинградской АЭС – уже четвертый блок с реактором ВВЭР-1200, введенный в эксплуатацию в России. С его вводом в строй общее количество энергоблоков АЭС в стране увеличилось до 38. «Новый энергоблок полностью заместит мощность энергоблока №2 с реактором РБМК-1000, который после 45 лет службы окончательно остановлен в ноябре 2020 года, и обеспечит энергетическую и экономическую стабильность региона», – добавил Петров.

В настоящее время ЛАЭС – единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России. Даже несмотря на вывод из эксплуатации энергоблока №2, Ленинградская АЭС продолжает оставаться самой мощной атомной станцией России и крупнейшей электростанцией (среди всех видов генерации) на Северо-Западе России с установленной мощностью 4,4 тыс. МВт.

«Ввод построенного энергоблока в промышленную эксплуатацию – это результат слаженной и эффективной работы всех участников этого масштабного проекта. Мы уверены, что у нового блока безопасное и надежное будущее. Сотни проведенных тестирований на этапе опытно-промышленной эксплуатации убедительно показали, что энергоблок готов работать в полном соответствии с проектом, чтобы и дальше обеспечивать электроэнергией динамично развивающийся Северо-Западный регион», – заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Предварял сдачу блока в эксплуатацию этап его опытно-промышленной эксплуатации, который завершился 15-тисуточными комплексными испытаниями. После этого, 10 марта, было получено заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности.

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию энергоблок №6 Ленинградской АЭС выработал порядка 2 млрд кВтч электроэнергии. По предварительным оценкам, после его ввода экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей в годовом исчислении.