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Посол России в США прибыл в МИД
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Российский посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в понедельник утром приехал для консультаций в российский МИД.
Утром в понедельник дипломат прибыл в высотку на Смоленской площади, передает РИА «Новости».
Накануне Антонов вылетел в Москву для консультации в МИД в связи с антироссийскими высказываниями президента США Джо Байдена.
Напомним, Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. Москва немедленно вызвала российского посла из США для консультаций.
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Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
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Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.
По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена
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Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости».
«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он.
«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s.
«Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C.
«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H.
Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».
«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Пушков назвал причину падения Байдена на трапе
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оправдание Белого дома после падения президента США Джо Байдена на трапе самолета, отметив, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.
«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные», – написал Пушков в своем Twitter. Указывая свою версию, сенатор отметил, что «ход времени неумолим».
«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», – добавил он.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
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Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».
«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.
«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.
«Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.
«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.
«Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.
«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.
«Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.
Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.
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Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.
Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
Байден заявил, что вице-президент США Харрис умнее него
Президент США Джо Байден заявил, что американская вице-президент Камала Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей добавить нечего, сообщили СМИ.
Об этом Байден заявил сотрудникам Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, когда представил Харрис, чтобы та ответила на некоторые вопросы, сообщает The Mediaite.
«К этому нечего добавить, господин президент», – ответила Харрис.
Ранее глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов.
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.
«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Сын Трампа высмеял оправдания Белого дома после падения Байдена
Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В Twitter он опубликовал скриншот, свидетельствующий, что скорость ветра составляла примерно 6 м/с. По данным метеослужбы США, такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви». «Вот так ветер!» – заявил Дональд Трамп-младший и сыронизировал, что Байден «в отличной форме», передает РИА «Новости».
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Познер оценил вероятность онлайн-встречи Путина и Байдена
Журналист и телеведущий Владимир Познер усомнился в возможности проведения онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что онлайн-переговоры между президентами вряд ли когда-либо состоятся, говорится в сообщении на сайте журналиста.
«Это совершенно очевидная вещь. Главы государств не могут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб», – считает он.
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
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Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным
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Зрители телеканала Fox News считают, что глава американского государства Джо Байден не сможет держаться на равных в публичной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным.
В комментариях на сайте Fox News пользователь JackStephens17 заявил, что Путин «протер бы пол» Байденом. Kay Jay выразил уверенность, что Путин «обязательно будет играть против Байдена», а тот не сможет «противостоять» российскому лидеру. «Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы», – приводит РИА «Новости» сообщение Pocahantas.
TSGT_USAF выразил удивление, что глава США «отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы», но признал, что «от Байдена этого стоило ожидать». По мнению TSGT_USAF, «это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится». Iceberglettuce считает, что «Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде».
BeeMack заявил, что «Байден очень занят» – «никак не может собрать паззл из 200 кусочков». «Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» –заявил Deplorable_Neanderthal.
В четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
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Американцы усомнились в способности Байдена быть президентом США
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Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что вице-президент США Камала Харрис вскоре может сменить Джо Байдена на посту главы американской администрации.
По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис, передает РИА «Новости».
«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – утверждает MassiveMemberClub.
«К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – высказался Kingdomofidiots.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США.
«Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – заявил Jeisele.
«Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы», – подчеркнул NCBob460.
«Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, – почти преступление», – отреагировал BidenDestroysAmerica.
Напомним, в прошлый четверг Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, в субботу Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить.