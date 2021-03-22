Минтруд исключил отстранение работника за отказ от прививки

Работодатель не имеет права отстранять сотрудника из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса, если к этому не обязывает сложная эпидемиологическая обстановка, следует из письма Минтруда в ответ на запрос Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования по вопросам вакцинации педагогических работников от коронавируса.

«При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной форме. Таким образом, при наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий», – говорится в письме, передает ТАСС.

При этом уточняется, что профилактические прививки против коронавируса проводятся добровольно. Согласно письму Роспотребнадзора, профилактические прививки проводятся гражданам в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

При этом отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«В случае вынесения постановления Главного государственного санитарного врача субъекта России или его заместителей о проведении профилактических прививок гражданам или их отдельным группам граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», – следует из документа.

Также Минтруд направил предложения в Минздрав об исключении профилактических прививок в случае, если работник трудится удаленно в период эпидемии.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

Юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, насколько законно предъявлять требование сделать прививку к работникам и как соискателю вести себя, если при приеме на работу у него спрашивают о ковид-статусе.