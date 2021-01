Путин открыл транспортную развязку в Химках Юрист объяснила, как вести себя при требовании работодателя вакцинироваться 26 января 2021, 15:20 Текст: Елизавета Булкина

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, насколько законно предъявлять требование сделать прививку к работникам, и как соискателю вести себя, если при приеме на работу у него спрашивают о ковид-статусе. «Можно деликатно ответить в ходе интервью, что данная информация не влияет на выполнение работы, и намекнуть, что вы хотели бы оставить этот вопрос без ответа. Требование о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет являться дискриминационным фактором при трудоустройстве для большинства работников, не включенных в перечень, так как не относится к деловым качествам работника», – рассказала эксперт «Ридусу». Нечаева подчеркнула, что по закону работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. «Если работодатель настаивает на справке, то общая рекомендация – сослаться на статьи Трудового кодекса РФ и попросить работодателя ссылку на документ, в соответствии с которым работник должен предоставить эту информацию. Если это не помогло, то у работника есть право на обращение в Трудовую инспекцию», – объяснила юрист. Уже работающего сотрудника организации невозможно заставить вакцинироваться. Согласно закону, профилактическая прививка является одним из видов медицинского вмешательства, поэтому любой вправе отказаться от него. Но для работников некоторых профессиональных сфер это будет иметь последствия. «Для отдельной категории работников прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, будет играть роль при приеме на работу, так как она включена в национальный календарь. Дело в том, что установлен перечень категорий сотрудников, для которых профилактическая прививка будет обязательной для работы», – пояснила Нечаева. К таким профессиям относятся, прежде всего, работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания. Сдать анализ при подозрении на COVID-19 также потребуется сотрудникам специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов, учреждений ФСИН. Работникам, прибывшим с территории иностранного государства также потребуется отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус. «Если работы включены в перечень, то отказ может привести к отстранению от работы без сохранения заработной платы и даже к отказу в приеме на работу. Для всех остальных работников требование о вакцинации не обязательно. Работодатель не может заставить сотрудника сделать прививку и привлечь к ответственности за такой отказ», – заключила Нечаева. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

Прилепин предсказал возвращение журналистов Муждабаева и Бабченко в Россию 25 января 2021, 17:23

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева. «Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить». «Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель. Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать. Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск. В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков. В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО». На Украине рассказали об «афере века» с российским газом 26 января 2021, 09:29

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. «А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский. Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями. Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. В Турции совершено вооруженное нападение на россиян 25 января 2021, 17:01

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости». Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он. Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле. Также источник уточнил, что у подозреваемого уже есть множество судимостей. Между тем турецкие СМИ сообщили, что нападавший потребовал у россиян деньги, и после отказа атаковал их. Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России 26 января 2021, 08:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе. «Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС. Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии. Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля. «Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина 25 января 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

На заявлениях президента России Владимира Путина об интересе к виноделию акции «Абрау-Дюрсо» растут на Мосбирже на 10%, свидетельствуют данные торгов. Акции росли на 10,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 220 рублей за бумагу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Ранее Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «Я бы когда-нибудь этим позанимался - не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», – рассказал президент. Заявление прозвучало в рамках онлайн-беседы со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм. Стало известно о тяжести травм сбитого Большуновым финского лыжника 25 января 2021, 15:40 Текст: Абдулла Шакиров

Финский лыжник Йони Мяки, которого сбил после финиша на этапе Кубка мира россиянин Александр Большунов, не получил серьезных травм, сообщила газета Iltalehti. Рентген руки показал, что перелома у спортсмена нет. По словам тренера Мяки, лыжник не знает, как травмировал руку: вероятно, это случилось, когда Большунов пытался ударить его палкой, передает РИА «Новости». «Представляется, что Йони отделался испугом. В этом случае он будет в нормальном режиме выступать в следующие выходные на этапе Кубка мира в Фалуне», – рассказал главный тренер сборной Финляндии Теему Пасанен. Тем временем лыжная ассоциация Финляндии сообщила, что Мяки отказался подавать на Большунова заявление в полицию. Ассоциация решила сделать запрос в международную федерацию лыжного спорта о расследовании инцидента, передает ТАСС. Ранее в правоохранительные органы Финляндии поступило заявление на Большунова: ему вменяют нанесение увечий финскому сопернику. Напомним, Большунов после финиша врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать первую команду сборной России, лишив тем самым ее бронзовых медалей. Курды предупредили о подготовке вторжения Турции на север Сирии 25 января 2021, 23:07

Фото: Juma Muhammad/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) дадут отпор турецким войскам в случае их вторжения в курдские районы, заявил Firat ответственный за оборону в созданной курдами автономной администрации на севере Сирии Зейдан аль-Аси. «Мы предупреждаем международное сообщество о том, что Анкара готовит военную операцию, которая может вылиться в новый конфликт в пограничных районах», – приводит слова аль-Аси ТАСС. По данным курдского представителя, колонна бронетехники проследовала через границу на север провинции Ракка, где с декабря 2020 года идут перестрелки между отрядами СДС и протурецкими формированиями сирийской оппозиции. Ранее Анкара создала две военных базы поблизости от города Айн-Иса, где обороняются курдские отряды. «Попытки захватить этот город боевиками оппозиционных формирований до сих пор не имели успеха», – отметил аль-Аси. Напомним, в прошлую субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары провести совместную с Багдадом боевую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Синджар на севере Ирака. В 2019 году Анкара провела на севере Сирии военную операцию «Источник мира». В том же месяце президент России Владимир Путин договорился с Эрдоганом о разрешении ситуации в регионе без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена. В июне 2020 года Турция ввела войска в северную часть Ирака. Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике 26 января 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал его чат-бот 25 января 2021, 21:45

Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth. Администрация соцсети объяснила блокировку тем, что в соответствии с политикой конфиденциальности они не разрешают публикацию контента, который делится или запрашивает медицинскую информацию людей. По данным издания, чат-бот заблокирован на неделю, передает РИА «Новости». При этом схожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter. В видеообращении, прикрепленном к посту, Нетаньяху призывает граждан старше 60 лет вакцинироваться и рассказывает о собственном опыте и опыте своей жены по получению вакцины против коронавируса. «Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона, может быть, они получат от меня неожиданный звонок и, может быть, я их смогу убедить», – добавляет Нетаньяху в конце видеозаписи. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. Минспорта оценило решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS по спору с ВАДА 25 января 2021, 15:53 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство спорта РФ с уважением относится к решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщил глава министерства Олег Матыцин. «РУСАДА высказало свою позицию, мы с уважением относимся к их мнению. Со своей стороны будем делать все, чтобы обеспечить недопущение допинга», – передает слова Матыцина ТАСС. В понедельник стало известно, что РУСАДА решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по спору с ВАДА. Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Путин указал на опасность незаконных акций протеста 25 января 2021, 15:46

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами, выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен, заявил президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции. «Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, «когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что правоохранительные органы во время акций протеста также должны действовать только в рамках закона. «Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государства, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», – сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся «таким образом двигаться дальше», передает ТАСС. Также Путин назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. «Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», – сказал Путин, отметив, что «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей». Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. В Общественной палате рассказали о последствиях запрета иностранных «умных» счетчиков 25 января 2021, 19:33

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Установка умных систем считывания показаний счетчиков – это перспективный путь решения многих проблем, связанных с начислением коммунальных платежей. И новый приказ Минцифры отдаляет нас от полного прозрачного мониторинга услуг ЖКХ, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Операторы связи предупредили, что из-за введения новых стандартов как минимум миллиону россиян придется отказаться от используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии иностранного производства. Причиной таких изменений является приказ Минцифры, согласно которому единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi. «Я считаю приказ Минцифры неправильным. Одна из проблем нашего ЖКХ это абсолютная запутанность расчетов. У нас в доме половина людей может оплачивать по приборам учета, вторая по нормативам. Причем приборы учета у жильцов разного класса точности, показания сдают кто раз в месяц, кто каждые полгода, потом следует перерасчет. И разобраться, что называется без пол-литра, здесь невозможно. Конечно, у людей, как минимум, возникает вопрос, не мухлюют ли там при этих перерасчетах», – говорит Разворотнева. Поэтому установка интеллектуальных (умных) систем считывания показаний – это понятный, цивилизованный и перспективный путь решения очень многих подобных проблем, продолжает член ОП. «На самом деле, по большей части, речь идет о показаниях расходов коммунальных ресурсов. И это, как правило, такие системы, которые ставятся на каждую квартиру и дом в целом, в соответствии с 491 постановлением правительства, где эти системы прописаны. То есть это не индивидуальная собственность жильцов, а часть общедомового имущества, за установку, эксплуатацию, снятие показаний, своевременную поверку которого отвечает управляющая компания дома», – рассказывает собеседник. Сейчас такие системы уже ставятся в доме либо застройщиками, либо это инициатива управляющих компаний, которые нашли инвесторов или делают это за собственные деньги, так как им это тоже выгодно – сразу видно, кто недоплачивает, объясняет эксперт. Поэтому если говорить о каких-то серьезных потерях и пострадавших в результате этого приказа, то это в первую очередь будут юридические лица, а не жильцы. Действительно, некоторые граждане и сами ставят такой современный прибор учета с встроенной виртуальной сим-картой (eSIM) в московской квартире, находясь, например, в Таиланде, Но таких, по мнению эксперта, не очень много. «Несмотря на то, что граждане здесь не страдают особо, это все равно плохо. Во-первых, мы все отдалимся от достижения задачи полного прозрачного мониторинга услуг. Во-вторых, тем инвесторам, которые вкладывались в эту сферу, а таких желающих очень мало в сфере ЖКХ, в очередной раз дадут по рукам, и они убедятся, что правила игры постоянно меняются. Мне кажется, что в сложившихся условиях, когда у нас половина квартир не оснащена приборами учета, например, по воде, когда у нас огромнейшие проблемы с оплатой по показаниям приборов, то, конечно, Минцифра не должна этого делать. И я полностью поддерживаю операторов связи, которые обратили внимание на проблему», – сообщает Разворотнева. Она подчеркивает, что следует дать возможность действовать всем протоколам и не пытаться все «перетащить» передачу данным лишь на одby формат. Иначе, по ее мнению, это похоже на лоббирование интересов отечественной компании. Эксперт предупреждает, что подобные решения в стратегическом плане приводят к худшим последствиям, поскольку, как правило, рынок сужается и уходят инвесторы. Большая Ялта осталась без света 26 января 2021, 01:34

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Практически во всей Ялте и окрестных поселках в ночь на вторник из-за непогоды произошло кратковременное отключение света, сейчас электроснабжение большинства абонентов восстановлено, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». «В 22.02 отключилась транзитная линия 110 кВ Дарсан – Массандра – Гурзуф. В результате обрыва провода на транзитной линии сработала система защиты и произошло обесточивание. После этого частично система была включена. На подстанции «Заря» у нас было успешное автоматическое включение, на подстанции «Аянская» у нас было ручное включение буквально через 10 минут. Где-то в течение часа включили Гурзуф и Массандру», – приводит текст сообщения пресс-службы предприятия ТАСС. Он добавил, что пока неизвестно, сколько сейчас абонентов остаются без электричества. «Я думаю, сейчас по резервным линиям в самое ближайшее время запитают остальных потребителей», – отметил представитель компании, уточнив, что электроснабжение большинства абонентов уже восстановлено. Причиной отключения, по словам представителя пресс-службы, стал обрыв провода на участке высоковольтной линии Массандра – Гурзуф. «Причины будем выяснять. Может быть [отключение произошло] даже потому, что погода: у нас штормовое предупреждение. Может быть связано с молнией. Может быть связано с сильным ветром», – сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, в начале января из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области без света остались более 11 тыс. человек. Российская лыжная команда на чемпионате мира получила название 26 января 2021, 10:45

Фото: Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием Russian Ski Federation, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее рассматривались варианты National athletes of Russia и Neutral athletes of Russia. Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет исполняться гимн международной федерации, передает ТАСС. В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово «federation» будет заменено на «association» (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Пока такой вариант представляется невозможным, поскольку аббревиатура RSA совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки. Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня. Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.