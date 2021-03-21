В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом

Международные эксперты: Агрессия Байдена может иметь тяжелые последствия для США

Своими последними высказываниями в адрес Владимира Путина Джо Байден пытается посеять раздор в российском обществе, это отчаянная попытка президента США скрыть недавние успехи России в борьбе с Covid-19, а непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише, считают европейские политики и эксперты.

Депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Стефан Койтер назвал «тревожным знаком» слова президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC о президенте России Владимире Путине. «Байден пытается посеять раздор в российском обществе, дискредитируя российского президента, как это пытались делать многие западные правительства в связи с [Алексеем] Навальным», – считает политик.

По его словам, на Западе «слишком часто называют российское правительство коррумпированным и неэффективным». «На мой взгляд, россияне гораздо лучше справились с последствиями коронавируса, чем многие страны Запада. Качественные вакцины, которые разрабатываются в России и производятся в больших количествах, стали основным конкурентом американских вакцин», – уверен Койтер.

Итальянский аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтуць уверена, что обвинения в адрес президента Путина «неприемлемы прежде всего потому, что они касаются проблемы, относящейся к внутренней политике России, которая в силу этого должна решаться страной в условиях абсолютной автономии, как в случае с судебными процессами в США над ее гражданами». «Президент Байден обвиняет Россию во вмешательстве, но при этом политика США дестабилизировала целые регионы на протяжении многих лет, например, Ближний Восток. Более того, США в своих политических действиях, намного превосходящих поступки России, совершили явную попытку саботажа, направленную против приобретения вакцины «Спутник» некоторыми странами, в частности, Бразилией», – заявила эксперт Asrie.org.

Она убеждена, что обвинения Байдена не только не подкрепляются неопровержимыми доказательствами причастности Кремля к отравлению блогера Алексея Навального, они в целом лицемерны и «его агрессивная политика и полное отсутствие навыков дипломатии в отношениях с теми, кого он считает врагами, могут иметь тяжелые последствия даже для игрока такого масштаба, как США».

Итальянский политолог, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки считает, что обвинение Байдена не только нарушает все дипломатические правила, но и подчеркивает, «насколько нынешний президент Соединенных Штатов настроен на конфликт с Российской Федерацией». «Однако на геополитическом уровне нападки на президента России выглядят как отчаянная попытка Байдена скрыть недавние успехи России, достигнутые как в борьбе с Covid-19, так и на международной арене», – уверен политолог.

По его словам, тональность конфликта между Белым домом и Кремлем многих заставила задуматься, не переживаем ли мы начало новой холодной войны, которая рассматривает СМИ как основное оружие. «Непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише и больше не способны вызвать сенсацию, да и поддержка Навального со временем превратилась в очередную тщетную попытку подорвать авторитет Путина», – пишет Бифольки в блоге European Affair.

Итальянский политолог, эксперт по международным отношениям и геополитике Орацио Мария Ньера заявил журналистам, что «такие резкие заявления, как заявление Байдена, трудно найти даже в эпоху холодной войны, и это отнюдь не хороший знак». «Мир переживает фазу все большего закрытия в блоках, что, очевидно, также будет иметь последствия в сферах торговли, научных исследований и коммуникаций. Мы, безусловно, наблюдаем крупные трансформации, для которых эти события являются лишь эпифеноменом», – прогнозирует эксперт.

Директор издания Giornalesm (Сан-Марино) Марко Северини считает, что обвинения Байдена «столь же смехотворны, сколь и ложны, несмотря на доклады разведки». «На моей памяти в последнее время никто не доходил до столь низких проявлений в политическом противостоянии с Россией», – отметил Северини.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.

Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.