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Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
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В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».
Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального
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Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя.
Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение».
На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram.
Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.
«И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
Позиция Турции, которая не признает российский статус Крыма, является недопустимой, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«С Турцией у нас настолько широкие и плодотворные отношения на федеральном уровне, что вызывающе вести себя в отношении столь чувствительной темы, какой является принадлежность Крыма к России, на мой взгляд, недопустимо. Сидеть между двумя стульями не получится и в скором времени придется определяться», – сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».
Также он отметил, что на сегодняшний день имеется объективная потребность для того, чтобы запустить морскую паромную линию между Турцией и Крымом.
«К нам поступает огромное количество сигналов от турецкого бизнеса с желанием работать в регионе. Турецкие бизнесмены уже реально активно работают в Крыму, но вынуждены прикрывать себя различного рода прослойками и дочерними компаниями. К сожалению, это экономическая и политическая необходимость», – подчеркнул Мурадов.
Кроме этого, он указал на то, что на территории Турции проживает большая диаспора крымских татар. Постпред отметил, что у России с Турцией много тем, которые нужно координировать в дружеском духе и решать с учетом исторических связей.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа.
Путин: Возвращение Крыма – это не только восстановление исторической справедливости
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Референдум 2014 года, в ходе которого Крым и Севастополь вошли в состав России, показал всему миру, что русский народ способен объединяться вокруг интересов Родины, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках» на празднике, посвященном седьмой годовщине возвращения полуострова в состав России.
«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – начал свое выступление президент.
«Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире», – подчеркнул президент, выступление которого приводит сайт Кремля..
Он отметил, что если взглянуть на карту России, то Крым и Севастополь – это маленькая точка. «А мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа», – сказал Путин.
«Почему? Все очень просто. С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства», – продолжил президент, отметив, что это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры.
«Но это не все. Позднее, в XVII-XVIII веках XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России», – сказал российский лидер.
«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства», – добавил Путин.
Россия, заявил глава государства, готова жить в новых геополитических условиях. «Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал в ходе выступления Путин.
«И результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины», - подчеркнул глава государства.
«Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», – добавил Путин.
Он отметил, что уже сделано многое, но также много предстоит сделать в будущем для России, в том числе для Крыма и Севастополя.
«Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы!» – закончил свое выступление президент.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Путин заявил о готовности России жить в новых геополитических условиях
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России в спорткомплексе «Лужники».
«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.
Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Кравчук полностью исключил возможность подачи воды в Крым
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Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.
«Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то», – сказал он в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма «будет обостряться». «Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится», – заявил он.
Ранее Кравчук допускал это «в случае гуманитарной катастрофы», однако теперь изменил свою позицию. По его словам, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет исключительно Россия как «государство-оккупант».
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь.
В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо пустых обещаний о возвращении Крыма необходимо ответить жителям региона на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
«Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?» – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Зеленскому «не надо лить крокодиловы слезы», поскольку в Крыму прекрасно знают, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже «пальчиком не погрозили», а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России. Она отметила, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова.
11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена
В Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя.
«Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой [водоснабжением региона]», – цитирует Путина ТАСС.
Он обратил внимание, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для крымчан и севастопольцев.
«Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям», – проинформировал президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. Кроме того, по его словам, предстоит заняться ликвидацией потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.
Обращаясь к участникам совещания, Путин сказал, что ждет от них доклад о реализации этого проекта.
Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Минобороны обеспечило Cевастополь бесперебойным водоснабжением
Министерство обороны отчиталось перед президентом Владимиром Путиным о выполнении поручения по бесперебойной подаче воды в Севастополь, об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов.
«Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено», – доложил Иванов президенту по прямой связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию «Россия 24».
Он добавил, что с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с 18 марта подается 65 тыс. кубометров воды в сутки.
Также в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Хуснуллин: Курортный сезон в Крыму пройдет без ограничений в подаче воды
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В Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что курортный сезон в регионе пройдет без ограничений в подаче воды, передает РИА «Новости».
Также Хуснуллин рассказал, что бурение первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения Крыма пресной водой из подземных источников начнется в апреле. Кроме того, до 2024 года подача воды в Крым будет увеличена в два раза – до 300 тыс. кубов в сутки.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.