Дегтярев презентовал проект по развитию туризма в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко и презентовал ему проекты по развитию туристической отрасли Хабаровского края.

Основной темой обсуждения стало включение Хабаровского края в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», нацеленный на увеличение туристического потока внутри страны, сообщает «Восток-Медиа».

В настоящее время Хабаровский край не входит в число регионов, где отрасль туризма и гостеприимства вносит весомый вклад в экономику. Однако нынешний глава региона считает, что туристический потенциал территории сильно недооценен. Краю есть что предложить как российским, так и иностранным туристам.

Новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», формирование которого должно завершиться весной этого года, определит ряд туристско-рекреационных кластеров на территории России – Крым, Золотое Кольцо, Дальний Восток и другие. Михаил Дегтярев предложил интегрировать в него комплексный инвестиционный проект «Амур – дорога тысячелетий», который предполагает развитие трех туристических кластеров на территории Хабаровского края: «Амур-Хабаровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск-Солнечный».

По мнению врио губернатора, развитие туризма не только даст новые высокооплачиваемые рабочие места жителям края, но и положительно скажется на экономике региона в целом.

Кроме того, Дегтярев обсудил с Чернышенко развитие спорта в Хабаровском крае. Зампред правительства отметил достижения хабаровских спортсменов. В частности, команду СКА-Нефтяник, которая является лидером в хоккее с мячом не только на российском, но и на мировом уровне. Кроме того, Чернышенко пожелал успехов участникам и организаторам первенства страны по греко-римской борьбе, которое будет проходить в Хабаровске с 11 по 13 марта.