Стали известны подробности о взрыве в доме в Химках

Квартиру в Химках, в которой произошел взрыв, снимали постояльцы, заявил жилец дома. Источник в экстренных службах сообщил, что в результате взрыва погибли отец и его малолетний сын.

«Живущие в квартире ее снимали. Ничего отрицательного о жильцах не знаю», – заявил жилец дома РИА «Новости».

Собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате ЧП погибли два человека.

«В Химках при взрыве погибли отец и его трехлетний сын. Второй ребенок 11 лет спасен из-под завалов и госпитализирован, его мать также госпитализирована. Это все одна семья из четырех человек», – указал он.

По этим данным, в других квартирах, поврежденных взрывом, жили три человека.

Напомним, утром в пятницу в Химках в жилом доме на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир.

В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон.

На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация.

Спасатели обнаружили тела мужчины и ребенка без признаков жизни. Кроме того, сообщалось о пострадавшем в результате взрыва ребенке. Позже в МЧС заявили, что второго ребенка без признаков жизни достали из-под завалов. Между тем ряд СМИ сообщает, что третьей погибшей оказалась женщина.

Один из очевидцев сообщал, что в квартире этажом выше взрывная волна уже выбила стекла на балконе полностью.

По факту гибели трех человек при взрыве в Химках возбудили дело.