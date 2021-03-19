Очевидец рассказал о взрыве в доме в Химках

Очевидец рассказал о работах, ведущихся на месте взрыва в Химках, а также оценил возможные причины инцидента.

Мужчина, представившийся Дмитрием, рассказал, что в доме, где произошло ЧП, живет его знакомая, поэтому, услышав о взрыве на восьмом этаже и заметив едущие по улице машины скорой помощи, он немедленно направился к месту происшествия, передает «Ридус».

По его словам, женщина осталась жива и невредима, но ее квартира на четвертом этаже получила повреждения.

По словам жителя Химок, в квартире этажом выше взрывная волна уже выбила стекла на балконе полностью. Всего, по его наблюдениям, пострадали как минимум 11 квартир – это только те разрушения, что можно заметить извне, во многих из них также «вынесло» перекрытия.

«Кирпичи от дома и стекла отлетели до помойки и пристанционного леса – это метров 50 точно, может даже около 100», – оценил Дмитрий силу взрыва.

Он предположил, что причиной стал бытовой газ. По его словам, работающие на месте аварии сотрудники полиции тоже считают, что в эпицентре взрыва «газ собирался».

Отмечается, что возникший в результате аварии пожар уже потушен.

«Сейчас из окон комнаты и кухни выбрасывают остатки мебели. На деревьях висят клочья одежды, какие-то оконные сеточки, какие-то простыни... С обратной стороны дома таких разрушений нет, но там тоже горело – в две стороны выхлоп произошел», – рассказал мужчина.

Он сообщил также, что на место взрыва прибыло более десятка экипажей скорой помощи, но при нем новых пострадавших в больницы не увозили.

Напомним, утром в пятницу в Химках в жилом доме на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир.

В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон.

На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация.

Спасатели обнаружили тела мужчины и ребенка без признаков жизни. Кроме того, сообщалось о пострадавшем в результате взрыва ребенке. Позже в МЧС заявили, что второго ребенка без признаков жизни достали из-под завалов. Между тем ряд СМИ сообщает, что третьей погибшей оказалась женщина.

По факту гибели трех человек при взрыве в Химках возбудили дело.