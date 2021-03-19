Воробьев поручил выплатить компенсацию семьям погибших при взрыве в Химках

Семьям погибших и пострадавших при взрыве в многоэтажном доме в Химках выплатят денежную компенсацию, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место ЧП.

«Я дал команду по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги этого не компенсируют. Вместе с тем такое решение будет выполнено в ближайшее время», – передает слова главы региона канал «360».

Воробьеву докладывают о ситуации в штабе МЧС. «Судя по всему, взрыв бытового газа. К сожалению, иногда это случается», – добавил губернатор.

«Сейчас разбор завалов практически закончен. Трое погибших и семь пострадавших. Пострадавшим оказывается помощь. Все, что касается выплат, они будут сделаны», – отметил Воробьев.

Глава Подмосковья заявил, что в течение трех недель за счет регионального бюджета будет полностью отремонтирован и восстановлен подъезд. Жильцам, которые временно размещены в колледже, будет предоставлено место проживания на время ремонта.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин уточнил, что власти предоставят места временного размещения в Химках. «Или кто захочет, может поехать к родственникам. Но у нас есть и гостиницы, места для людей будут предоставлены бесплатно», – сказал он.

«В течение суток сделаем обследование с МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает <…> Причиной занимаются правоохранительные органы, и я не буду забегать вперед. Но очень похоже, очевидно, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. Более профессионально и подробно ответят технические и правоохранительные органы, они сейчас разбираются», – добавил Воробьев.

Утром в пятницу в Химках в жилом девятиэтажном доме на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон. В данный момент пожар потушен. Причиной взрыва стал бытовой газ. Погиб один взрослый и двое детей, по факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.