|
|
На Украине зафиксировали рекорд прироста заболевших COVID за сутки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 15850 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым рекордным показателем с начала года, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 19 марта. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник», – написал он в Facebook.
Отмечается, что за сутки госпитализированы 4444 человека, выздоровели 4592, скончались от осложнений 262 человека. Общее число случаев коронавируса за время пандемии на Украине достигло 1 519 926, выздоровели 1 248 782 человека, скончались от осложнений 29 515 пациентов.
Также Степанов уточнил, что за сутки на Украине проведено 115 274 исследования на коронавирус. За время пандемии в стране проведено более 7,5 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден в 20% случаев.
Ранее власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля.
Накануне Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca
|
|
Вакцина от коронавируса AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование, установили ученые из университетской клиники Осло.
Норвежские исследователи заявили, что установили причину острой побочной реакции на препарат AstraZeneca у некоторых больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VG.
Согласно гипотезе экспертов, вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у трех заболевших медиков, попавших в госпиталь после прививки AstraZeneca. Это спровоцировало у них тромбов и снижение уровня тромбоцитов, отметил профессор Пол Андре Холме.
Ученые отметили, что это может быть наиболее вероятной причиной побочных эффектов от препарата. У тромбоцитов установлены специфические антитела, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызываемую другими препаратами.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Врач рассказал, как часто надо делать тест на антитела после прививки от коронавируса
|
|
После прививки от коронавируса можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, но это совершенно необязательно, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
В весенний период, по словам Альштейна, в России ожидается спад заболеваемости коронавирусом, который, достигнув определенного уровня, выйдет на плато. Тем не менее, он предупреждает, что если россияне не будут вакцинироваться, то есть риск нового всплеска распространения инфекции, из-за чего количество больных начнет увеличиваться. «Гражданам необходимо пройти вакцинацию, иначе мы годами будем сидеть, погруженные в пандемию», – уточняет вирусолог.
При этом сама вакцинация не всем категориям граждан дает максимальный эффект, о чем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что из-за ослабленной иммунной системы препарат оказывает наименьший эффект на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.
Если же у человека нет данных заболеваний, то и проверяться на наличие антител к коронавирусу после получения вакцины нет никакой необходимости, считает Альштейн. «После прививки можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, чтобы чувствовать себя уверенно. Но это совершенно необязательно, в этом нет необходимости», – говорит специалист.
Кроме того, он подчеркивает, что не стоит делать данный тест слишком часто, для убеждения в наличии антител к COVID-19 достаточно всего одного раза.
«Врачи очень редко назначают тест на антитела, так что это, скорее, желание самого человека провериться. Тут каждый для себя решает сам – проверяться или не проверяться. Это совсем не обязательно», – подытожил вирусолог.
Ранее врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева рассказала, что соблюдение Великого поста православными христианами не является помехой для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом она порекомендовала придерживаться не очень строгих ограничений, чтобы получать в эпидемиологически неблагополучное время необходимое организму количество белков, витаминов и минеральных веществ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине назвали причины возможного краха страны
|
|
Высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», заявил украинский бизнесмен Евгений Черняк.
«Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства», – заметил Черняк в статье для издания «Главред».
По мнению бизнесмена, второй проблемой стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. Он отметил, что после пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов.
«Причем, как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается», – сказал предприниматель.
Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году.
Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19
За неделю в Чехии общее число смертей, заявленных как возможный результат вакцинации, возросло с 11 до 21, сообщил Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).
«Общее число смертных случаев, которые подозреваются во взаимосвязи с вакцинацией от коронавируса, составляет 21, за последние семь дней их количество возросло на десять. Всего институтом получено 1923 сообщения о различных нежелательных последствиях вакцинации», – передает сообщение института РИА «Новости».
Однако ГИКЛ подчеркивает, что все заявленные случаи – лишь подозрения, но ни в коем случае не доказанные нежелательные последствия вакцинации.
«Между прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без какой-либо взаимосвязи причин. Также могут быть заявлены такие нежелательные последствия, которые неправильно сформулированы», – отмечает институт.
По данным ГИКЛ, из 1923 заявленных случаев нежелательных последствий значительную часть, а именно 1068 случаев, составляют самые банальные, например повышение температуры, озноб, усталость, общая слабость, а также боли или покраснения в месте инъекции.
Все заявленные случаи подробно изучают специалисты, о самых серьезных сообщается в
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Чехии 27 декабря 2020 года. В стране применяются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Россия обвинила США в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
|
|
США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и «фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию» против Донбасса, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«К примеру, только в 2020 году оборонное ведомство США в рамках зарубежных военных контрактов предоставило Киеву продукцию военного назначения на сумму свыше 500 млн долларов, что в два раза превышает показатели предыдущих лет. Из 350 млн долларов военных ассигнований, заложенных в военный бюджет США на 2021 финансовый год для Украины, половина приходится на поставки вооружений (на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году)», – приводит РИА «Новости» слова Лукашевича.
Он напомнил, что в январе этого года на Украине принят закон, разрешающий допускать на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в военных учениях в 2021 году. Согласно этому же закону разрешено длительное присутствие на Украине до двух тысяч американских солдат и столько же из других стран – членов НАТО, а также предусмотрена возможность круглогодичного пребывания на Украине иностранной военной техники.
«Неудивительно, что в этих условиях многими представителями военно-политического руководства Украины углубление военно-технического сотрудничества с государствами НАТО воспринимается как одобрение линии на саботаж реализации Минских соглашений и милитаристских устремлений в Донбассе», – заключил постпред.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca
Медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщил местные СМИ.
Члены семьи медсестры ворвались в клинику, сломали инвентарь и выбили стекла. На месте мобилизована полиция. Минздрав пока не комментировал случившееся.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Прививаются пока только вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, первая партия которой - 43 200 доз поступила в Грузию по линии UNICEF 13 марта. Грузия планирует к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек.
В четверг вакцинировалась президент Саломе Зурабишвили, она сделала это в свой 69-й день рождения.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Германии выросло число пострадавших и погибших после применения вакцины AstraZeneca
В ФРГ зафиксировали 13 случаев тромбоза после применения препарата AstraZeneca против коронавирусной инфекции, три человека умерли, сообщили в институте Пауля Эрлиха.
Местные телеканалы со ссылкой на минздрав сообщили, что количество пострадавших выросло с семи до 13 человек, речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет, три человека умерли, передает РИА «Новости».
«Я могу подтвердить эту информацию», – сказала агентству представитель немецкого регулятора в области лекарственных средств и препаратов.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Норвежские ученые позже выяснили, что вакцина AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование.
К «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Партию поддельной вакцины «Спутник V» изъяли в Мексике
В Мексике изъята партия препарата, имитирующего российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Ранее сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
В фонде поблагодарили мексиканские власти, таможенные органы и вооруженные силы за задержание поддельной партии.
«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», – сказано в сообщении.
В РФПИ подчеркнули, что каждая произведенная партия вакцины «Спутник V» проходит самый строгий контроль. «Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры», – пояснили в фонде.
Как полагают в РФПИ, попытка поставки поддельной партии вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники».
«Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины «Спутник V» путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования», – заявили в РФПИ.
Отмечается, что фонд и российские государственные органы продолжат сотрудничество с мировыми правительствами и партнерами для совместной идентификации поддельной вакцины «Спутник V» и обеспечения безопасности цепочки поставок.
«Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ», – заключили в РФПИ.
Ранее резидент России Владимир Путин заявил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине.
Так, стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V».
При этом российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
Сенат Чехии запретил применение «Спутника V» без одобрения ЕМА
Сенат парламента Чехии в четверг принял постановление с требованием разрешить использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике только после регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.
«Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины «Спутник V» до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА», – приводит текст документа ТАСС.
Сенаторы, согласно пресс-службе парламента Чехии, таким образом выразили поддержку министру здравоохранения республики Яну Блатныму, заявившему 10 марта об отказе в разрешении на использование в стране вакцины без предварительной регистрации в EMA.
«Я не предоставлю «Спутнику V» исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA», – сказал Блатный.
В конце февраля президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. В Карловых Варах пожаловались, что единственный в крае крематорий не успевает сжигать тела умерших от COVID-19. По оценке минтруда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки украинскими силовиками
Военные ВСУ обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Сегодня в 13.55 (мск) вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине города Горловка. Всего было выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол».
Ранее управление Народной милиции Донецкой народной республики сообщило, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
Филиппины разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»
|
|
Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщило Reuters.
«Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи] вакцины «Спутник V» перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», – приводит слова главы управления Роландо Энрике Доминго ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Норвегия отложила возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca
Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе», мы намерены проводить дальнейшие исследования случаев побочных реакций, сообщила директор норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
«Мы полагаем, что пока рано делать выводы и подождем со своим решением до следующей недели. Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе» до тех пор, пока у нас не будет исчерпывающей картины относительно сложившейся ситуации»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберг.
Она заявила, что существует сотрудничество между медицинскими профессиональными кругами в Норвегии и за рубежом. «Мы ищем подсказки, связанные как с клиническими исследованиями, так и с тем, где была произведена вакцина и какие стороны участвовали», – пояснила Столтенберг, посоветовав всем, кто испытал серьезные побочные реакции после вакцинации обратиться к врачу.
По словам директора норвежского агентства лекарственных средств Аудуна Хого, им известно о пяти случаях редко встречающего сочетания таких симптомов как образование тромбов, кровотечения и низкого количества тромбоцитов среди тех, кто прививался AstraZeneca. Он считает, что нельзя исключать, что это может быть связано с применением вакцины.
Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Киеве решили ввести строгий карантин
Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения», – цитирует ТАСС Кличко.
Он отметил, что эти меры будут действовать три недели – по 9 апреля включительно.
Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.
Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Главы Берлина и Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»
Главы еще двух федеральных земель Германии – премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.
«Важно ускорить процесс сертификации вакцин, особенно «Спутника V». Все научные данные, которые опубликованы в Европе, указывают на высокую безопасность этого препарата», – цитирует ТАСС Зедера. По его словам, российская вакцина «отчасти лучше тех, которые допущены» в Евросоюз.
В свою очередь, Мюллер отметил, что нужна каждая вакцина. «Разумеется, если есть возможность применить «Спутник V», то мы хотим ею воспользоваться», – заявил бургомистр.
Ранее премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.