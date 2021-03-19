На Украине зафиксировали рекорд прироста заболевших COVID за сутки

За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 15850 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым рекордным показателем с начала года, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 19 марта. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник», – написал он в Facebook.

Отмечается, что за сутки госпитализированы 4444 человека, выздоровели 4592, скончались от осложнений 262 человека. Общее число случаев коронавируса за время пандемии на Украине достигло 1 519 926, выздоровели 1 248 782 человека, скончались от осложнений 29 515 пациентов.

Также Степанов уточнил, что за сутки на Украине проведено 115 274 исследования на коронавирус. За время пандемии в стране проведено более 7,5 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден в 20% случаев.

Ранее власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля.

Накануне Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».