Военные атташе из 34 стран привились в Москве «Спутником V»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Филиппины разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»

19 марта, пятница  |  Последнее обновление — 07:25  |  vz.ru
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Россию предупредили о тепловой угрозе экономике

Потепление климата приведет к засухам в России Юрия Набатова/ТАСС
Климат в России меняется быстрее, чем во всем мире. С одной стороны, теплая погода вроде как несет для нашей страны одни выгоды: станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой. Однако потепление климата несет в себе и новые риски и угрозы. Какие именно? Подробности...
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Отзыв российского посла дал США шанс избежать большой ошибки

Анатолий Антонов занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США с августа 2017 года Александр Щербак/ТАСС
Перед срочным вылетом Анатолия Антонова в Москву «для консультаций» посольство России в США возложило на американцев всю ответственность за кризис в отношениях двух стран. Ничего подобного не случалось со времен зенита холодной войны, Белый дом и Госдеп демонстрируют растерянность. Чего добивается Россия этим шагом и как он связан со скандальным интервью Байдена?  Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мораль бывает либо репрессивной, либо гуманистической. Поднаторевшие в риторике манипуляторы пользуются то одной, то другой попеременно: если надо обвинить противников, счет им выставляется в соответствии с калькуляцией гуманистической морали, а если обелить себя – совсем другое дело. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Америка – это хищник, который способен убить

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 146 комментариев
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Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
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  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Филиппины разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»
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    Военные атташе из 34 стран привились в Москве «Спутником V»

       19 марта 2021, 05:32
    Фото: RT на русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Военные атташе из 34 стран мира привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны в Москве, сообщили в военном ведомстве.

    «183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», – приводит ТАСС слова источника в Минобороны.

    По информации военного ведомства, военные атташе вакцинировались в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. Как пояснили в Минобороны, допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний. По словам заместителя начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяны Кучерук, медики будут отслеживать состояние вакцинированных.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.

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    Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca
       18 марта 2021, 18:56
    Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вакцина от коронавируса AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование, установили ученые из университетской клиники Осло.

    Норвежские исследователи заявили, что установили причину острой побочной реакции на препарат AstraZeneca у некоторых больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VG.

    Согласно гипотезе экспертов, вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у трех заболевших медиков, попавших в госпиталь после прививки AstraZeneca. Это спровоцировало у них тромбов и снижение уровня тромбоцитов, отметил профессор Пол Андре Холме.

    Ученые отметили, что это может быть наиболее вероятной причиной побочных эффектов от препарата. У тромбоцитов установлены специфические антитела, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызываемую другими препаратами.

    13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

    Коментарии (28)
    В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19

    18 марта 2021, 16:00

    Текст: Елизавета Булкина

    За неделю в Чехии общее число смертей, заявленных как возможный результат вакцинации, возросло с 11 до 21, сообщил Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).

    «Общее число смертных случаев, которые подозреваются во взаимосвязи с вакцинацией от коронавируса, составляет 21, за последние семь дней их количество возросло на десять. Всего институтом получено 1923 сообщения о различных нежелательных последствиях вакцинации», – передает сообщение института РИА «Новости».

    Однако ГИКЛ подчеркивает, что все заявленные случаи – лишь подозрения, но ни в коем случае не доказанные нежелательные последствия вакцинации.

    «Между прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без какой-либо взаимосвязи причин. Также могут быть заявлены такие нежелательные последствия, которые неправильно сформулированы», – отмечает институт.

    По данным ГИКЛ, из 1923 заявленных случаев нежелательных последствий значительную часть, а именно 1068 случаев, составляют самые банальные, например повышение температуры, озноб, усталость, общая слабость, а также боли или покраснения в месте инъекции.

    Все заявленные случаи подробно изучают специалисты, о самых серьезных сообщается в
    Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

    Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Чехии 27 декабря 2020 года. В стране применяются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной АвстрияДанияДемократическая Республика КонгоИсландияИрландияИталияНидерландыНорвегияИспанияГерманияФранция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

    Коментарии (16)
    Врач рассказал, как часто надо делать тест на антитела после прививки от коронавируса
       18 марта 2021, 17:16
    Фото: Marijan Murat/DPA/Picture alliance/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    После прививки от коронавируса можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, но это совершенно необязательно, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

    В весенний период, по словам Альштейна, в России ожидается спад заболеваемости коронавирусом, который, достигнув определенного уровня, выйдет на плато. Тем не менее, он предупреждает, что если россияне не будут вакцинироваться, то есть риск нового всплеска распространения инфекции, из-за чего количество больных начнет увеличиваться. «Гражданам необходимо пройти вакцинацию, иначе мы годами будем сидеть, погруженные в пандемию», – уточняет вирусолог.

    При этом сама вакцинация не всем категориям граждан дает максимальный эффект, о чем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что из-за ослабленной иммунной системы препарат оказывает наименьший эффект на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.

    Если же у человека нет данных заболеваний, то и проверяться на наличие антител к коронавирусу после получения вакцины нет никакой необходимости, считает Альштейн. «После прививки можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, чтобы чувствовать себя уверенно. Но это совершенно необязательно, в этом нет необходимости», – говорит специалист.

    Кроме того, он подчеркивает, что не стоит делать данный тест слишком часто, для убеждения в наличии антител к COVID-19 достаточно всего одного раза.

    «Врачи очень редко назначают тест на антитела, так что это, скорее, желание самого человека провериться. Тут каждый для себя решает сам – проверяться или не проверяться. Это совсем не обязательно», – подытожил вирусолог.

    Ранее врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева рассказала, что соблюдение Великого поста православными христианами не является помехой для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом она порекомендовала придерживаться не очень строгих ограничений, чтобы получать в эпидемиологически неблагополучное время необходимое организму количество белков, витаминов и минеральных веществ.

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    Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

    18 марта 2021, 16:52

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщил местные СМИ.

    Члены семьи медсестры ворвались в клинику, сломали инвентарь и выбили стекла. На месте мобилизована полиция. Минздрав пока не комментировал случившееся.

    Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Прививаются пока только вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, первая партия которой - 43 200 доз поступила в Грузию по линии UNICEF 13 марта. Грузия планирует к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек.

    В четверг вакцинировалась президент Саломе Зурабишвили, она сделала это в свой 69-й день рождения.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной АвстрияДанияДемократическая Республика КонгоИсландияИрландияИталияНидерландыНорвегияИспанияГерманияФранция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

    Коментарии (26)
    В Германии выросло число пострадавших и погибших после применения вакцины AstraZeneca

    18 марта 2021, 20:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ФРГ зафиксировали 13 случаев тромбоза после применения препарата AstraZeneca против коронавирусной инфекции, три человека умерли, сообщили в институте Пауля Эрлиха.

    Местные телеканалы со ссылкой на минздрав сообщили, что количество пострадавших выросло с семи до 13 человек, речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет, три человека умерли, передает РИА «Новости».

    «Я могу подтвердить эту информацию», – сказала агентству представитель немецкого регулятора в области лекарственных средств и препаратов.

    13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Норвежские ученые позже выяснили, что вакцина AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование.

    К «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

    Коментарии (5)
    Партию поддельной вакцины «Спутник V» изъяли в Мексике

    18 марта 2021, 18:07

    Текст: Елизавета Булкина

    В Мексике изъята партия препарата, имитирующего российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    «Ранее сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

    В фонде поблагодарили мексиканские власти, таможенные органы и вооруженные силы за задержание поддельной партии.

    «Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», – сказано в сообщении.

    В РФПИ подчеркнули, что каждая произведенная партия вакцины «Спутник V» проходит самый строгий контроль. «Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры», – пояснили в фонде.

    Как полагают в РФПИ, попытка поставки поддельной партии вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники».

    «Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины «Спутник V» путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования», – заявили в РФПИ.

    Отмечается, что фонд и российские государственные органы продолжат сотрудничество с мировыми правительствами и партнерами для совместной идентификации поддельной вакцины «Спутник V» и обеспечения безопасности цепочки поставок.

    «Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ», – заключили в РФПИ.

    Ранее резидент России Владимир Путин заявил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине.

    Так, стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». 

    При этом российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.

    Коментарии (7)
    Сенат Чехии запретил применение «Спутника V» без одобрения ЕМА

    19 марта 2021, 00:52

    Текст: Антон Никитин

    Сенат парламента Чехии в четверг принял постановление с требованием разрешить использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике только после регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

    «Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины «Спутник V» до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА», – приводит текст документа ТАСС.

    Сенаторы, согласно пресс-службе парламента Чехии, таким образом выразили поддержку министру здравоохранения республики Яну Блатныму, заявившему 10 марта об отказе в разрешении на использование в стране вакцины без предварительной регистрации в EMA.

    «Я не предоставлю «Спутнику V» исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA», – сказал Блатный.

    В конце февраля президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. В Карловых Варах пожаловались, что единственный в крае крематорий не успевает сжигать тела умерших от COVID-19. По оценке минтруда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    Норвегия отложила возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca

    18 марта 2021, 22:11

    Текст: Вера Басилая

    Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе», мы намерены проводить дальнейшие исследования случаев побочных реакций, сообщила директор норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.

    «Мы полагаем, что пока рано делать выводы и подождем со своим решением до следующей недели. Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе» до тех пор, пока у нас не будет исчерпывающей картины относительно сложившейся ситуации»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберг.

    Она заявила, что существует сотрудничество между медицинскими профессиональными кругами в Норвегии и за рубежом. «Мы ищем подсказки, связанные как с клиническими исследованиями, так и с тем, где была произведена вакцина и какие стороны участвовали», – пояснила Столтенберг, посоветовав всем, кто испытал серьезные побочные реакции после вакцинации обратиться к врачу.

    По словам директора норвежского агентства лекарственных средств Аудуна Хого, им известно о пяти случаях редко встречающего сочетания таких симптомов как образование тромбов, кровотечения и низкого количества тромбоцитов среди тех, кто прививался AstraZeneca. Он считает, что нельзя исключать, что это может быть связано с применением вакцины.

    Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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    В Киеве решили ввести строгий карантин

    18 марта 2021, 13:35

    Текст: Евгения Шестак

    Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

    «Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения», – цитирует ТАСС Кличко. 

    Он отметил, что эти меры будут действовать три недели – по 9 апреля включительно.

    Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса. 

    Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

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    Главы Берлина и Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»

    18 марта 2021, 20:49

    Текст: Вера Басилая

    Главы еще двух федеральных земель Германии – премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.

    «Важно ускорить процесс сертификации вакцин, особенно «Спутника V». Все научные данные, которые опубликованы в Европе, указывают на высокую безопасность этого препарата», – цитирует ТАСС Зедера. По его словам, российская вакцина «отчасти лучше тех, которые допущены» в Евросоюз.

    В свою очередь, Мюллер отметил, что нужна каждая вакцина. «Разумеется, если есть возможность применить «Спутник V», то мы хотим ею воспользоваться», ­– заявил бургомистр.

    Ранее премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса
       18 марта 2021, 11:16
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1934, Санкт-Петербурге – 918, Московской области – 537. Всего в стране выявлено 4 428 239 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 037 036 человек, из них 12 061 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 460 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 824 человека.

    Накануне, 17 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8998. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 805.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    Дания зафиксировала 10 случаев образования тромбов после прививки AstraZeneca

    18 марта 2021, 20:34

    Текст: Вера Басилая

    Обработано 449 заявлений о побочных эффектах после вакцинации препаратом AstraZeneca, десять из них связаны с образованием тромбов, один человек скончался, сообщило в четверг датское медицинское агентство.

    «Более 140 тысяч датчан получили прививку вакциной AstraZeneca. На 16 марта рассмотрено 449 заявлений о проявивших себя побочных эффектах, большинство из них связано с проходящими симптомами, зафиксировано восемь случаев анафилактического шока, 10 сообщений об образовании тромбов, один человек скончался», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    Всего агентство получило почти 17 тысяч заявлений о побочных эффектах, на рассмотрении находятся 449, при этом в первую очередь изучаются ситуации с наиболее серьезными побочными эффектами.

    Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как в стране был зарегистрирован один смертельный случай после прививки.

    Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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    Путин попросил крымчан продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19

    18 марта 2021, 15:20

    Текст: Алина Назарова

    Борьба с коронавирусом не закончена, нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

    Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников его встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. В частности, в просьбе речь шла о том, чтобы на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса поручить Роспотребнадзору снять ограничения на организованный отдых детей в здравницах за пределами регионов их проживания, чтобы дети смогли приехать на отдых в Крым и другие южные регионы России уже этим летом, передает ТАСС.

    «Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны. У нас идет вакцинация. Исходя из этого мы будем строить отпускную кампанию, развивать внутренний туризм», – ответил Путин.

    Президент подчеркнул, что власти России при этом будут руководствоваться требованиями санитарных врачей. «Нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, все же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», – добавил глава государства.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус еще не ушел. Он отметил, что в Кремле продолжает соблюдаться строгий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты.

    Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.

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    Москвичке отменили приговор за фейк о коронавирусе

    18 марта 2021, 13:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Приговор жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменил Мосгорсуд, сообщили в пресс-службе суда.

    «Приговор в отношении Храпченковой отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За Храпченковой признано право на реабилитацию», – цитирует сообщение суда ТАСС.

    В сентябре 2020 года Храпченкову приговорили к 120 часам обязательных работ.

    В ноябре в Москве вынесли приговор жителю города за ролики с фейками о коронавирусной инфекции.

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    Киргизия закупит 500 тыс. доз «Спутника V»

    18 марта 2021, 08:52

    Текст: Алина Назарова

    Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

    «Имеется договоренность о поставке 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Точные сроки поставки пока не озвучены», – сообщил Бейшеналиев, передает «Интерфакс».

    Также он отметил, что Бишкек в пятницу ожидает поступление из Китая 150 тыс. доз вакцины Sinopharm.

    Глава Минздрава добавил, что Киргизия ждет результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. Бейшеналиев заключил, в случае доказательства летальных исходов, Киргизия откажется от вакцины в пользу других препаратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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