Выборы-2021: «Коммунисты России» учили КПРФ в связях с Ходорковским

В стране появится федеральный портал цифровой службы занятности для безработных и социально незащищенных граждан, сообщили в «Единой России». «Партия пенсионеров» выступила за создание института уполномоченного по делам старшего поколения, а «Коммунисты России» обрушились с критикой на политиков левого фланга за участие в запрещенном форуме «Муниципальная Россия».

Партия «Единая Россия» работает над созданием федерального портала цифровой службы занятости для безработных и социально незащищенных граждан на базе портала «Работа в России». Об этом было заявлено в ходе в партийной дискуссии с участием Минтруда, глав регионов и профсоюзов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что «все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов».

Также в планах ЕР создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов. «Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», – заявил Турчак.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», в свою очередь, поддержала инициативу Общественной палаты о том, что в России необходимо создать институт уполномоченных по защите прав пенсионеров. «Партия пенсионеров считает принципиально важным то, что деятельность уполномоченного не должна ограничиваться только пенсионерами, поскольку недавняя пенсионная реформа, сдвинувшая границы пенсионного возраста в сторону увеличения, подтолкнула в категорию самых обездоленных огромную армию предпенсионеров», – говорится в заявлении партии.

В то же время председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин подверг резкой критике участие представителей КПРФ в запрещенном форуме «Муниципальная Россия». «Это просто удар по всем левым силам, по коммунистическому и патриотическому движению. Невозможно согласиться с тем, чтобы коммунисты заседали рядом с прислужниками олигархов, с теми, кто живет на деньги Ходорковского. Ходорковский и ему подобные безнаказанно грабили и убивали в 90-е», – заявил Сурайкин.

Добавим, что член совета «Левого фронта», жена координатора движения Сергея Удальцова Анастасия может выдвинуться в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы от КПРФ. Об этом сообщил Удальцов в интервью РИА «Новости». По данным «Коммерсанта», Удальцова может выдвинуться по Люблинскому округу №199, где столичный горком КПРФ пока официально не предложил кандидата.

Как считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, «Единая Россия» в последние несколько лет системно работает по защите прав наемных работников и оказанию им помощи. «Это направление более чем востребованное и более чем важное», – говорит Потуремский.

Политолог также считает, что появление уполномоченного по делам пенсионеров актуально в контексте увеличения продолжительности жизни. «Растет запрос на сопровождение сопутствующей этому факту проблемы. Она требует создания целой отрасли услуг по поддержке пенсионеров. Что касается предпенсионного поколения россиян, то там тоже наблюдаются известные проблемы. Поэтому логично, что Российская партия пенсионеров выступает с такими инициативами», – подчеркнул собеседник.

Он также предположил, что подобная инициатива поможет партии привлечь новых сторонников. «Я бы прежде смотрел на это как на выполнение взятых на себя обязательств и реализацию программных тезисов. Думаю, Российская партия пенсионеров способна это делать», – полагает социолог.

«Что касается позиции «Коммунистов России», то Максим Сурайкин приписывает себе слишком большое влияние в левом блоке. Сурайкин обсуждает все левое движение в России, не имея на это электоральных и моральных оснований», – уверен Потуремский.

При этом он не удивлен планами Удальцовой поучаствовать в думских выборах. «На левом фланге у нас переизбыток предложений. Понятно, что есть большой запрос на окололевую риторику. Имею в виду не классическую левую риторику, о которой написано в учебниках политологии, а на то, что государство должно быть более социальным, обращенным к проблемам граждан, что чиновники должны помогать гражданам, особенно в условиях кризиса», – подытожил эксперт.