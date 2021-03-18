Захарова: США завели отношения с Россией в тупик

Вашингтон своим поведением завел в тупик не только отношения с Москвой, но и собственную идеологию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Что касается поведения, так сказать, американских политиков, мне кажется, здесь уже нужно, действительно, констатировать, что они завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией. Мне кажется, в тупике находится их собственная идеология», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, Вашингтону следует менять повестку, поскольку на антироссийской истерике «ехать дальше некуда». «Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она также указала, что приглашения российского посла в США на консультации в Москву новейшая история не припомнит. «В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле – с тупиком в двусторонних отношениях ... мы такого не припомним», – сказала Захарова.

Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.