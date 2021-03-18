Выборы-2021: Партии пытаются «зеленеть»

Партия «Новые люди» выступила с концепцией «Ноль отходов», благодаря которой можно в разы сократить пагубное воздействие человека на экологию. В то же время председатель «Яблока» Николай Рыбаков озвучил несколько радикальных мер по экологической повестке, а «Зеленая альтернатива» составила рейтинг регионов с самыми «экологически осознанными гражданами».

В среду партия «Новые люди» напомнила о существовании концепции Zero waste («Ноль отходов»), указав на то, что «каждый человек за год образует 450 килограмм отходов». «Отходы образуются не только в нашем мусорном ведре, но и при производстве различных благ для обеспечения нашего комфортного уровня жизни. Таких отходов (они называются промышленными) образуется в 100 раз больше», – говорится в сообщении партии на странице в соцсети «Кконтакте».

Концепция «Ноль отходов» состоит из пяти основных принципов: отказа от ненужного, сокращения образования отходов на этапе покупки, повторного использования, сдачи на переработку и компостирования. «Если применять концепцию Zero waste в такой иерархии, то каждому из нас удастся значительно снизить свое влияние на окружающую среду», – уверены в партии.

Экологическая тематика также стала темой разговора председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, который выступал в Сколково на круглом столе «Влияние экологии на формирование политической повестки». Рыбаков заявил о необходимости принятия ряда экстренных мер в области экологической политики в России. «Первое – нужно запретить мусоросжигание. Не стоит перенимать устаревшие технологии, а нужно внедрять эффективные методы переработки мусора. Второе – ликвидировать федерального и региональных мусорных операторов, которые являются посредниками. Они просто не должны были появиться, поскольку это дополнительная нагрузка на потребителей», – считает председатель «Яблока».

Параллельно «Зеленая альтернатива» (ЗА) представила свой рейтинг российских регионов, где проживают наиболее вовлеченные в экоповестку жители. «Алтайский край стал лидером в экологическом хит-параде регионов, население которых в большей степени выражало озадаченность проблемой сохранения здоровья окружающей среды в минувшем году. Также в пятерку субъектов РФ, где проживают самые экологически осознанные граждане, входят: Тамбовская область, Республика Алтай, Курская область и Московская область», – говорится на сайте партии.

«Хочу еще раз подчеркнуть актуальность экологической повестки в нашей стране. Люди интересуются, обсуждают и стараются продвигать идею заботы об окружающей среде в реальной и интерактивной повседневной жизни», – сказал лидер «ЗА» Руслан Хвостов.

Как считает политконсультант Алена Август, «сейчас даже «зеленые» не вполне умеют использовать экологическую повестку». «Зеленая повестка – это не только протест. Люди не готовы протестовать против чего угодно, потому что они политически подкованы. Заявления партий по экологии многим представляются ахинеей: избиратели и так понимают, что такое раздельный сбор мусора и как рекультивируются полигоны. Сейчас нужно подходить к экологической повестке более изощренно, не просто заявлять о чем-то, а вовлекать людей в общее дело. Здесь нужно использовать тот же принцип, благодаря которому нам удалось развить в стране волонтерское движение», – пояснила собеседница.

Август убеждена, что тема экологии должна присутствовать у всех, а не только профильных партий. «Экология – одна из базовых тем. Ни одна партия не может не говорить про здоровье и про жизнь. Тут важно найти правильную тональность и подачу. Потому что наши так называемые «зеленые проэкологические партии», видимо, считают, что упоминание в их названии слова «зеленые» все решает. Нет, не решает. Рейтингов это не добавит. Есть такая проблема как гринвошинг («зеленый камуфляж»), когда утверждения об экологичности того или иного продукта, технологии могут быть ложными», – подчеркнула политконсультант.

Поэтому и за названиями «зеленых» партий, уверена политолог, должно стоять какое-то глубокое содержание и вовлечение людей в общую деятельность. «Тогда, возможно, эти партии хоть куда-то пройдут. В региональных парламентах просто не паханное поле для «зеленых» партий. Что касается Госдумы, то им надо очень сильно постараться туда попасть. Может, кто-то из «Зеленой альтернативы» пройдет, но только за счет креатива», – полагает Август.

Собеседница добавляет, что при правильной подаче экологическая повестка интересна практически всем избирателям. «Вы, я, пенсионеры, маленькие дети, молодежь, домработницы, многодетные мамы так или иначе понимаем, что если рядом строится какое-то производство, то оно может быть либо опасным, либо безопасным. Все пьют одну и ту же воду, дышат одним воздухом, поэтому экология важна для всех», – подытожила Август.