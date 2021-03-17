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Замглавы МИД возложил на США всю ответственность за ухудшение отношений с Россией
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Усиление санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений, США полностью ответственны за это, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью (лежит) на США. Здесь не может быть никаких сомнений», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Позже Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил»
Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы.
Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США
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«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак.
Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».
«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.
Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США.
«А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский.
Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист.
«В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия
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Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», – цитирует документ РИА «Новости».
Отмечается, что исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества стран в области космоса и до 1 сентября – в области коммерческих космических запусков.
В этот список также включены Афганистан, Центрально-Африканская Республика, Кипр, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.
Ранее сообщалось, что министерство торговли США расширит экспортные ограничения против России из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, они вступят в силу 18 марта.
2 марта Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Госдепе предсказали быстрые санкции против России
США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе.
Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости».
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа.
Байден заявил, что Россия заплатит за «вмешательство» в выборы в США
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Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы.
«Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Рубль подешевел к доллару на фоне заявлений Байдена
Курс доллара в ходе торгов в среду утром ускорил рост до 1,58% и достиг отметки 74 рубля впервые с 10 марта.
Доллар растет на фоне заявлений президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки
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Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.
«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – говорится в заявлении посольства в Facebook.
В дипмиссии констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.
«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», – заявили в посольстве.
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. О санкциях США могут объявить уже на следующей неделе.
МИД отреагировал на доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы
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Заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России», – сказал Рябков РИА «Новости», комментируя содержание доклада.
Дипломат подчеркнул, что в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий». «Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры», – сказал замглавы российского МИД.
Рябков также назвал выводы доклада «безосновательными». Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и «преднамеренная неточность» утверждений «используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов».
При этом, добавил он, заранее сделанные выводы «препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги». «К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде», – сказал Рябков.
«Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно», – отметил замглавы МИД.
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.
Захарова резко ответила на доклад разведки США по «вмешательству» в выборы
Доклад американской разведки о якобы «вмешательстве» России в выборы в США является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».
По ее словам, «подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу».
Захарова указала, что «на протяжении нескольких лет из года в год американское разведсообщество повторяет одно и то же – что оно обеспокоено возможностью вмешательства, оно констатировало якобы имеющееся вмешательство и якобы планирующееся вмешательство». «Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: «американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем», – указала Захарова.
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
Разведка США заявила о связи украинского депутата Деркача с Москвой
Американская разведка утверждает, что украинский депутат Андрей Деркач якобы с подачи Москвы «вмешался» в выборы президента США.
В докладе разведки утверждается, что действия Деркача, который «играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы» в США, «находились в компетенции Путина». По версии американцев, «Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами». Кроме того, во «вмешательстве в выборы» обвинили «сеть связанных с Украиной лиц». В частности, речь идет о «российском агенте влияния» Константине Килимнике. Также, по мнению Вашингтона, «вмешательством» занимались некие российские чиновники высокого ранга, «которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина», передает РИА «Новости».
Как утверждает американская разведка, «Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы «отмыть» свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США». По утверждению Вашингтона, «эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа», чтобы «добиваться формального расследования». Кроме того, они «наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США», а также пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма.
При этом разведсообщество США заявило, что не видело попыток России проникнуть в инфраструктуру президентских выборов 2020 года. В американском ведомстве отметили, что другие страны также не пытались помешать подсчету голосов техническим путем.
В распространенном аппаратом директора Национальной разведки США докладе сообщается, что Иран предпринимал попытки оказать влияние на исход президентских выборов 2020 года в США, стремясь не допустить победы на них республиканца Дональда Трампа. А вот Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «рассматривал» такую возможность. Китай исходил из того, что его «традиционных инструментов влияния – главным образом адресных экономических мер и лоббизма» – будет достаточно для достижения цели. Однако «Китай делал некоторые шаги, пытаясь подорвать переизбрание» Трампа, передает ТАСС.
Власти США не нашли свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс голосования и подсчета голосов во время выборов 2020 года и как-либо повлияли на их результаты.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а ныне главы американского государства. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Он был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы
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Вашингтон введет санкции в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщается в докладе Национального совета по разведке США.
В докладе говорится, что минфин по согласованию с Госдепом, минюстом и министерством внутренней безопасности США «введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы», передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против России. Она сообщила, что «продолжается рассмотрение по (кибервзлому) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года». «Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», – передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник была обнародована рассекреченная версия документа, датированная 10 марта. В ней сообщается, что другие страны не пытались помешать подсчету голосов техническим путем. Однако Россия, по версии США, якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, в том числе через украинского депутата Андрея Деркача, а Иран предпринимал попытки помешать Дональду Трампу. Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «делал некоторые шаги, пытаясь подорвать» возможность переизбрание Трампа.
США решили расширить санкции против России из-за ситуации с Навальным
Министерство торговли США расширит экспортные ограничения против России из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, они вступят в силу 18 марта, говорится в заявлении американского Минторга.
«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием», – приводит РИА «Новости» заявление.
Отмечается, что новые торговые ограничения в отношении России вступят в силу 18 марта.
2 марта Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Кремле назвали бездоказательным доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях. «В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы, далеко не качественные, используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, о новых санкциях в отношении нашей страны», – сказал Песков.
«Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений», – заключил он.
Говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США, Песков заявил, что Россия в свете американской политики вынуждена «принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны».
«В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций», – добавил он, уточнив, что «речь идет буквально о десятках решений санкционного характера».
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Демонтированный памятник правителю Русской Америки перенесли в музей на Аляске
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Статуя Александра Баранова, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII – начале XIX веков, стала частью экспозиции исторического музея в американском городе Ситка, сообщил директор музея Хол Спекман. Статую убрали из центра города на волне «памятникопада» в США.
«Был изготовлен постоянный постамент, статуя теперь установлена на нем. Нашему подрядчику все еще нужно завершить отделку постамента и таблички», – передает ТАСС слова Спекмана. По его словам, сотрудники музея «на данный момент очень довольны» внешним видом экспозиции. Как пояснил директор, памятник уже «доступен для всеобщего просмотра по записи».
«Тем не менее мы призываем посетителей перед тем, как смотреть статую, подождать, когда подрядчик завершит отделку постамента и таблички», – сообщил директор.
Спекман отметил, что пока не проводилось каких-либо мероприятий, посвященных переносу статуи в музей. «Я ожидаю, что, когда мы проведем церемонию открытия, у нас будет приток посетителей», – сообщил он. Директор добавил, что пока не решено, когда именно это может произойти.
Напомним, в сентябре городской совет американской Ситки на Аляске принял резолюцию о переносе статуи Александра Баранова из центрального парка в музей. Координационный совет организаций российских соотечественников США собирал подписи под онлайн-петицией против предложения убрать статую. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах жителей города Ситка (до продажи Аляски в 1867 году – Ново-Архангельск) снести памятник Баранову.
Бутина назвала антироссийские заявления Байдена «агонией Запада»
Заявления президента США Джо Байдена о «вмешательстве» России в американские выборы и нападки на российского лидера Владимира Путина говорят об агонии Запада, который от безысходности пытается давить и угрожать, заявила член Общественной палаты Мария Бутина.
«В связи с заявлением президента США Джо Байдена, нарушившего все возможные нормы международной дипломатии, в названии нашего президента «бездушным убийцей» в интервью ABC News, мне сразу вспомнились слова Махатмы Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против России и нашего президента», – пишет Бутина в своем Telegram-канале.
«И, действительно, ведь есть за что. Отчего мы видим агонию Запада, под дудку которого Россия никак плясать не стала?» – рассуждает она. «Крым так и остался наш», – отметила Бутина, напомнив, что как раз в эти дни празднуется семилетняя годовщина воссоединения полуострова с Россией.
«Вакцину мы изобрели и успешно распространяем в мире первыми, как и успешно выходим из пандемии», – отмечает Бутина. При этом она приводит слова своего знакомого из США, который говорит, что Америка пребывает в панике и локдауне – вакцин всем не хватает, да и ставить себе прививку в Америке хотят далеко не все. «Не зря Байден пытается приравнять вакцинацию к акту патриотизма в своем интервью – не верят американцы своим окончательно во время президентских выборов дискредитировавшим себя политикам, никак не верят», – делает вывод Бутина.
«Россия не принимает правил устройства общества по-американски с трансгендерами и целованием ботинок, она стоит за традиционные ценности, и многие в мире уже смотрят на нас, как на островок надежды в бушующем океане либерального безумия», – рассуждает член ОП.
«Что же с нами, такими непослушными, делать? Злиться, психовать, угрожать, давить… Все это от безысходности как-то сломать и подчинить. Тут ведь нужно понимать, что атака на Путина, равно нападение на Россию, месть Запада за собственные провалы», – пояснила член ОП.
«Ибо Who is Mr. Putin? Mr. Putin is Russia. Один за всех, и все за одного», – заключила Бутина.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».