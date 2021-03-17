США решили расширить санкции против России из-за ситуации с Навальным

Михалков дал оценку вручившим Навальному премию кинокритикам

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков прокомментировал решение оргкомитета Российской премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» вручить Алексею Навальному специальный приз «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований.

«Понимаете, кинокритик – он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все», – заявил Михалков в комментарии «Собеседнику».

Издание отмечает, что кинокритики были весьма настойчивыми: чтобы оформить решение о вручении Алексею Навальному приза, пришлось по итогам скандального обсуждения вывести премию «Белый слон» из-под крыла Союза кинематографистов, в том числе лишившись финансовой поддержки структуры Михалкова.

В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь «дворца», о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.

Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков счел лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.