СК начал проверку мотивов сожжения матерью малолетнего сына в Курской области

Следователи рассматривают две версии, по которым женщина облила горючим малолетнего сына и подожгла его в Курской области, сообщил глава Железногорского межрайонного следственного отдела СУСК по региону Максим Головин.

Инцидент произошел 15 марта в городе Железногорск, женщина во дворе своего дома облила восьмилетнего мальчика во время ссоры и подожгла. После этого она сбила пламя и вызвала скорую, ребенка госпитализировали в Курскую областную больницу, передает РИА «Новости».

Ему провели операцию, его планировалось доставить в ожоговый центр Нижнего Новгорода, но во время транспортировки мальчик умер.

В отношении 31-летней матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью, его переквалифицировали на статью «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

«Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения... Мотивы проверяются сейчас, там два мотива. Если можно, мы озвучивать их не будем с целью установления объективных (причин). Малозначительный повод», – пояснил Головин.

В местных соцсетях сообщают, что женщина заявляла о плохом поведении сына, он портил вещи дома и не слушался ее. Также в местных Telegram-каналах приводилась другая версия, согласно которой, женщина рассердилась на мальчика, поскольку тот якобы рассказал отчиму о ее измене.

В областной прокуратуре отметили, что семья, в которой произошла трагедия, стоит на учете как неблагополучная, в ней есть еще один ребенок.

Также СК России сообщил, что после происшествия возбуждено уголовное дело о халатности. В ведомстве уточнили, что ребенка тушил именно его отчим, он также отнес его в дом и сказал супруге вызвать скорую помощь.

По данным следствия, с ноября 2016 по 15 марта 2021 года подозреваемая не занималась воспитанием сына, она избивала его, оскорбляла, за что ее привлекали к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о ее аресте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», – сообщили в СК России.

Согласно версии следствия, с 1 января 2020 года по 15 марта 2021 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, чиновники отдела опеки и попечительства должным образом не исполнили свои обязанности, не отобрав ребенка у матери.

Ранее психиатрическая экспертиза признала вменяемой продержавшую полгода новорожденную дочь в шкафу женщину в городе Карпинск в Свердловской области.