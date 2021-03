Рубль подешевел к доллару на фоне заявлений Байдена

Эксперт: США приступили к кристаллизации антикитайского блока

«Администрация Байдена решает, кто войдет в новый антикитайский блок, а кто останется вне его. В частности, нет единого мнения относительно Индии», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя виртуальный саммит с участием азиатских и тихоокеанских союзников США, а также серию визитов глав Госдепа и Пентагона в Восточную Азию.

«Перед администрацией США стоит задача достаточно быстро создать антикитайский блок. Кто войдет, а кто не войдет, пока решается – в частности, нет единого мнения относительно Индии, где правительство Нарендры Моди рассматривается как популистское, и противостоящее западному блоку. Подготовка саммита демократий, который намечен на конец 2021 года, и должна стать процессом кристаллизации этого антикитайского блока», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению эксперта, в блок могут войти такие, например, страны, как Новая Зеландия, Австралия и Канада, и напротив, могут и не войти южноевропейские страны НАТО. «Страны Южной Европы, во-первых, слабы в стратегическом отношении, и, во-вторых, там сильно китайское влияние, – отметил собеседник. – В блок может не войти какая-нибудь Венгрия с ее нелояльным лидером Виктором Орбаном, но могут не войти прибалтийские страны».

Цель внешнеполитических усилий Вашингтона в 2021 году будет состоять в формировании нового блока а не спасении старых форматов трансатлатического партнерства.

«Для этого нужно, во-первых, зачистить внутриполитическое поле. Президентские выборы 2020 года стали генеральной репетицией того, что будет происходить на Западе, где популисты сделают попытку перехватить инициативу. На внешнем контуре нужно добиться того, чтобы блок был единым, сплоченным», – добавил Дробницкий.

Президент США Джо Байден ставит перед собой две внешнеполитические цели – восстановление связей со странами-союзниками, ослабленных при Дональде Трампе, и создание единого фронта против Китая, отмечает The New York Times. По мнению издания, Байден намерен решать обе задачи одновременно. Так New York Times оценила прошедший в пятницу виртуальный саммит с участием Австралии, Индии и Японии, а также переговоры, которые госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин вели с руководством Японии и Южной Кореи.

Руководители дипломатического и военного ведомств США намерены с понедельника по среду совершить визит в Токио. Сообщается, что темой обсуждения станет активизация Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После японской столицы Блинкен и Остин направятся в Сеул.

Как отмечает New York Times, американская делегация посетит дальневосточных союзников США в момент, когда отношения Токио и Сеула достигли критически низкой точки. На повестке дня будут «ядерные и ракетные программы Северной Кореи, которые остаются в силе после неудавшегося заигрывания администрации Трампа с Ким Чен Ыном». Кроме того, темой переговоров станут последствия недавнего военного переворота в Мьянме.

Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.