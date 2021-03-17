Байден заявил, что Россия заплатит за «вмешательство» в выборы в США

В Кремле назвали бездоказательным доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях. «В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы, далеко не качественные, используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, о новых санкциях в отношении нашей страны», – сказал Песков.

«Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений», – заключил он.

Говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США, Песков заявил, что Россия в свете американской политики вынуждена «принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны».

«В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций», – добавил он, уточнив, что «речь идет буквально о десятках решений санкционного характера».

Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.