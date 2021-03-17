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Байден заявил, что Россия заплатит за «вмешательство» в выборы в США
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Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы.
«Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил»
Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы.
Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»
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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).
Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
Суд в США обязал россиянку Осипову попытаться вернуть детей из России
Разрешение россиянке Богдане Осиповой временно не добиваться приезда ее детей из России в США отменено, свидетельствуют документы апелляционного суда десятого округа США.
По мнению суда, Осипова «не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции». Ей отказано в соответствующем ходатайстве. Кроме того, суд отменил «временную отсрочку от 16 февраля», передает ТАСС.
В феврале суд разрешил Осиповой временно не выполнять условия ее освобождения из тюрьмы в США, согласно которым россиянка должна «предпринять добросовестные попытки» вернуть детей в США в течение 45 дней. Срок истек 22 февраля. Защита Осиповой указывала, что в случае невыполнения требований ей может грозить повторное заключение. Сама россиянка заявила, что выполнить названные условия не может.
Осипова в 2014 году уехала из США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Она была приговорена к семи годам тюрьмы – ее обвиняли не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве (она требовала от отца детей денег на их воспитание). Позднее обвинения в вымогательстве сняли.
Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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В Госдепе предсказали быстрые санкции против России
США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе.
Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости».
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа.
Эксперт: США приступили к кристаллизации антикитайского блока
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«Администрация Байдена решает, кто войдет в новый антикитайский блок, а кто останется вне его. В частности, нет единого мнения относительно Индии», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя виртуальный саммит с участием азиатских и тихоокеанских союзников США, а также серию визитов глав Госдепа и Пентагона в Восточную Азию.
«Перед администрацией США стоит задача достаточно быстро создать антикитайский блок. Кто войдет, а кто не войдет, пока решается – в частности, нет единого мнения относительно Индии, где правительство Нарендры Моди рассматривается как популистское, и противостоящее западному блоку. Подготовка саммита демократий, который намечен на конец 2021 года, и должна стать процессом кристаллизации этого антикитайского блока», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
По мнению эксперта, в блок могут войти такие, например, страны, как Новая Зеландия, Австралия и Канада, и напротив, могут и не войти южноевропейские страны НАТО. «Страны Южной Европы, во-первых, слабы в стратегическом отношении, и, во-вторых, там сильно китайское влияние, – отметил собеседник. – В блок может не войти какая-нибудь Венгрия с ее нелояльным лидером Виктором Орбаном, но могут не войти прибалтийские страны».
Цель внешнеполитических усилий Вашингтона в 2021 году будет состоять в формировании нового блока а не спасении старых форматов трансатлатического партнерства.
«Для этого нужно, во-первых, зачистить внутриполитическое поле. Президентские выборы 2020 года стали генеральной репетицией того, что будет происходить на Западе, где популисты сделают попытку перехватить инициативу. На внешнем контуре нужно добиться того, чтобы блок был единым, сплоченным», – добавил Дробницкий.
Президент США Джо Байден ставит перед собой две внешнеполитические цели – восстановление связей со странами-союзниками, ослабленных при Дональде Трампе, и создание единого фронта против Китая, отмечает The New York Times. По мнению издания, Байден намерен решать обе задачи одновременно. Так New York Times оценила прошедший в пятницу виртуальный саммит с участием Австралии, Индии и Японии, а также переговоры, которые госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин вели с руководством Японии и Южной Кореи.
Руководители дипломатического и военного ведомств США намерены с понедельника по среду совершить визит в Токио. Сообщается, что темой обсуждения станет активизация Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После японской столицы Блинкен и Остин направятся в Сеул.
Как отмечает New York Times, американская делегация посетит дальневосточных союзников США в момент, когда отношения Токио и Сеула достигли критически низкой точки. На повестке дня будут «ядерные и ракетные программы Северной Кореи, которые остаются в силе после неудавшегося заигрывания администрации Трампа с Ким Чен Ыном». Кроме того, темой переговоров станут последствия недавнего военного переворота в Мьянме.
Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.
Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки
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Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.
«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – говорится в заявлении посольства в Facebook.
В дипмиссии констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.
«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», – заявили в посольстве.
Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. О санкциях США могут объявить уже на следующей неделе.
Россия увеличила вложения в госдолг США
В январе Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Вложения выросли на 134 млн долларов – с 6,011 млрд в декабре до 6,145 млрд долларов в январе. Из них 2,7 млрд приходятся на долгосрочные облигации (в декабре было 1,2 млрд долларов), 3,4 млрд – на краткосрочные (4,8 млрд долларов в декабре), передает ТАСС.
В ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. В декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Отметим, что в 2010 году Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
МИД отреагировал на доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы
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Заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России», – сказал Рябков РИА «Новости», комментируя содержание доклада.
Дипломат подчеркнул, что в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий». «Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры», – сказал замглавы российского МИД.
Рябков также назвал выводы доклада «безосновательными». Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и «преднамеренная неточность» утверждений «используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов».
При этом, добавил он, заранее сделанные выводы «препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги». «К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде», – сказал Рябков.
«Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно», – отметил замглавы МИД.
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.
Разведка США заявила о связи украинского депутата Деркача с Москвой
Американская разведка утверждает, что украинский депутат Андрей Деркач якобы с подачи Москвы «вмешался» в выборы президента США.
В докладе разведки утверждается, что действия Деркача, который «играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы» в США, «находились в компетенции Путина». По версии американцев, «Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами». Кроме того, во «вмешательстве в выборы» обвинили «сеть связанных с Украиной лиц». В частности, речь идет о «российском агенте влияния» Константине Килимнике. Также, по мнению Вашингтона, «вмешательством» занимались некие российские чиновники высокого ранга, «которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина», передает РИА «Новости».
Как утверждает американская разведка, «Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы «отмыть» свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США». По утверждению Вашингтона, «эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа», чтобы «добиваться формального расследования». Кроме того, они «наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США», а также пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма.
При этом разведсообщество США заявило, что не видело попыток России проникнуть в инфраструктуру президентских выборов 2020 года. В американском ведомстве отметили, что другие страны также не пытались помешать подсчету голосов техническим путем.
В распространенном аппаратом директора Национальной разведки США докладе сообщается, что Иран предпринимал попытки оказать влияние на исход президентских выборов 2020 года в США, стремясь не допустить победы на них республиканца Дональда Трампа. А вот Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «рассматривал» такую возможность. Китай исходил из того, что его «традиционных инструментов влияния – главным образом адресных экономических мер и лоббизма» – будет достаточно для достижения цели. Однако «Китай делал некоторые шаги, пытаясь подорвать переизбрание» Трампа, передает ТАСС.
Власти США не нашли свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс голосования и подсчета голосов во время выборов 2020 года и как-либо повлияли на их результаты.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а ныне главы американского государства. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Он был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Рубль подешевел к доллару на фоне заявлений Байдена
Курс доллара в ходе торгов в среду утром ускорил рост до 1,58% и достиг отметки 74 рубля впервые с 10 марта.
Доллар растет на фоне заявлений президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками «вмешательства» в американские выборы. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы
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Вашингтон введет санкции в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщается в докладе Национального совета по разведке США.
В докладе говорится, что минфин по согласованию с Госдепом, минюстом и министерством внутренней безопасности США «введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы», передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против России. Она сообщила, что «продолжается рассмотрение по (кибервзлому) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года». «Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», – передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник была обнародована рассекреченная версия документа, датированная 10 марта. В ней сообщается, что другие страны не пытались помешать подсчету голосов техническим путем. Однако Россия, по версии США, якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, в том числе через украинского депутата Андрея Деркача, а Иран предпринимал попытки помешать Дональду Трампу. Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «делал некоторые шаги, пытаясь подорвать» возможность переизбрание Трампа.
Байден запланировал первое с 1990-х годов масштабное повышение налогов в США
Глава американского государства Джо Байден решил провести первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США, сообщили СМИ.
Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, средства необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом государственной поддержки на 1,9 трлн долларов.
По данным издания, среди обсуждаемых мер – увеличение налога с корпораций с 21% до 28%, а также отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), пишет «Комсомольская правда».
Кроме того, американский лидер планирует повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает свыше 400 тыс. долларов. Обсуждается и более высокая налоговая ставка на прирост дохода для людей, зарабатывающих не меньше 1 млн долларов в год. Как отмечает издание, Байден всегда считал, что американцы хотят более справедливой налоговой политики, поэтому сфокусировался на борьбе с неравенством.
Согласно анализу налогового плана главы Белого дома, который провел аналитический центр Tax Policy Center, предлагаемые Байденом меры могут принести 2,1 трлн долларов в течение десяти лет. Источники издания полагают, что общий объем экономической программы нового президента составит от 2 трлн долларов до 4 трлн долларов. Новые налоговые правила, скорее всего, вступят в силу в 2022 году.
Напомним, в декабре американские СМИ сообщали, что сын Байдена Хантер скрыл от налоговой системы порядка 400 тыс. долларов, заработанных им в совете директоров украинской газовой компании Burisma.
Захарова резко ответила на доклад разведки США по «вмешательству» в выборы
Доклад американской разведки о якобы «вмешательстве» России в выборы в США является очередной порцией лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».
По ее словам, «подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу».
Захарова указала, что «на протяжении нескольких лет из года в год американское разведсообщество повторяет одно и то же – что оно обеспокоено возможностью вмешательства, оно констатировало якобы имеющееся вмешательство и якобы планирующееся вмешательство». «Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: «американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем», – указала Захарова.
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
В Кремле назвали бездоказательным доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным и бездоказательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Соединенных Штатах.
«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях. «В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы, далеко не качественные, используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, о новых санкциях в отношении нашей страны», – сказал Песков.
«Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений», – заключил он.
Говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США, Песков заявил, что Россия в свете американской политики вынуждена «принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны».
«В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций», – добавил он, уточнив, что «речь идет буквально о десятках решений санкционного характера».
Напомним, в докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы.