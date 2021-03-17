Выборы-2021: Борьба с живодерами и спасение «аналоговых» граждан

«Единая Россия» отозвала из Госдумы законопроект о передаче регионам права самостоятельно регулировать популяцию бездомных животных. В то же время «Коммунисты России» решили активнее пользоваться соцсетями и завести аккаунты в популярном приложении TikTok, а «Партия пенсионеров» ставит перед собой задачу повышать компьютерную грамотность среди пожилых людей.

Накануне из Госдумы был отозван законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию. О таком решении объявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, назвавший инициативу группы депутатов живодерской. По его словам, решение об отзыве было принято после консультаций с руководством фракции ЕР в Госдуме.

«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» [в Госдуме] принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», – сказал Турчак.

В свою очередь алтайские активисты партии «Коммунисты России» решили усилить работу в социальных сетях, в частности, в TikTok, который продолжает набирать популярность среди российской молодежи. Любопытно, что ранее представители данной партии уже проявляли интерес к сотрудничеству с TikTok-блогерами в разных регионах России.

Современные информационные технологии также оказались и центре внимания «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». По мнению представителей партии, многие пожилые люди, для которых современные гаджеты и мессенджеры недоступны из-за высокой стоимости или сложности технологий, «оказались отрезанными от современного ассортимента услуг, необходимого для нормальной жизни». Поэтому «Партия пенсионеров» призывает «государство взять на себя ответственность» и обучать пожилых граждан обращению с современной техникой. «Подобный цифровой патронаж совершенно необходим в тот момент, когда государство становится «электронным» и грозит тем самым оставить за бортом миллионы своих «аналоговых» граждан», – подчеркивается в заявлении нижегородского отделения партии.

Как считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, «Единая Россия» показала хороший пример заявляемого партией обновления. «Мы увидели очень непродуманный и явно антигуманный законопроект, а самое главное – идущий против ранее заявленных позиций со стороны власти по поводу гуманизации. Здесь стоит напомнить о голосовании по поправкам к Конституции, где была упомянута защита животных. Потому этот законопроект – бездумная инициатива, а реакция со стороны Турчака – очень быстрая и точная. Здесь эффективно сработали внутрипартийные предохранители», – считает Потуремский.

Также политолог не удивился тому, что «Коммунисты России» собрались использовать TikTok для привлечения новых сторонников. «Если у вас есть контент, то нет проблем. Другое дело, к какой части избирателей вы адресуете свой контент. У «Коммунистов России» есть проблема с тем, чтобы продуцировать смыслы. Но эта проблема касается не только «Коммунистов России», но и КПРФ, которая зачастую не попадает в повестку дня. То есть, можно сколько угодно декларировать, что мы «придем» в TikTok и еще куда-то. Но первый и основной вопрос – с чем вы туда идете, с какими смыслами и сообщениями?» – пояснил эксперт.

Что касается идеи «Партии пенсионеров» о доступности гаджетов для пожилых людей, то «проблема здесь явно преувеличена». «Как социолог, я могу уверенно сказать, что пожилые люди начали активно пользоваться Сетью еще в то время, когда медицина начала двигаться в сторону интернета. Это обусловлено спросом на получение медицинских услуг. И большинство пожилых людей достаточно уверенно чувствую себя в интернете», – утверждает собеседник. С другой стороны, повышение компьютерной грамотности среди пожилых людей и получение ими дополнительных возможностей по цифровой компетентности не станут лишними. «И понятно, что в условиях коронавируса мы еще достаточно долгое время будем оставаться в цифровом мире. Потому в целом инициативу «Партии пенсионеров» можно назвать разумной», – заключил эксперт.