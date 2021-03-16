Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма COVID

Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что «южноафриканский» штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами.

«Этот вирус связывается с клетками лучше, а с антителами – несколько хуже. И это причина, из-за которой его труднее нейтрализовать», – рассказал ученый телеканалу «360».

Тем не менее вакцина все равно действует против этого штамма, а «катастрофического перелома» в пандемии ожидать не стоит, подчеркнул Альтштейн.

«Как это будет складываться и какой штамм здесь будет сильнее распространяться, это будет видно в дальнейшем», – добавил он.

В Роспотребнадзоре сообщили, что российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса. На данный момент известно о двух случаях заболевания им. По словам ученых, он на 50% заразнее других вариантов коронавируса и может быть более устойчив к антителам.

В марте президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.