Правительство разработает документ о запрете неперерабатываемого пластика

Российское правительство занимается разработкой запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна».

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», – сказала Абрамченко.

Она подчеркнула, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов, передает ТАСС.

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, запретить неперерабатываемые материалы было бы проще, если бы перед министерством промышленности и торговли не стояла задача наращивать производство товаров и создавать рабочие места. «Для того, чтобы это не явилось шоком для промышленности, естественно, в этом отношении нужно задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов, в частности, упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки», – добавил Буцаев.

Он также подчеркнул, что без должного контроля такая система может не заработать. В этой связи нужна информационная система прослеживания товара, продукта и материала от момента его изготовления до переработки или захоронения.

Тем временем президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Международного форума-выставки «Чистая страна» и выразил уверенность, что мероприятие привлечет внимание к экологической тематике. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Проблемы, которые здесь обсуждаются, имеют, без преувеличения, жизненно важное значение, требуют солидарной ответственности государства и институтов гражданского общества. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых - рациональное, бережное использование природных ресурсов, создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на передовые технологии, формирование экологической культуры», – говорится в приветствии президента.

По словам главы государства, мероприятия форума будут способствовать привлечению широкого общественного внимания к экологической тематике, дадут старт запуску востребованных проектов и инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

II Международный форум-выставка «Чистая страна» в поддержку национального проекта «Экология» проходит в Сколково 16-18 марта. Планируется, что на площадках форума выступят более 300 спикеров, среди них представители правительства России, федеральных министерств, агентств, Государственной думы, руководители крупных предприятий и корпораций, разработчики природоохранных технологий, эксперты отрасли и общественные деятели. Цели федерального проекта «Чистая страна» – сформировать эффективную систему обращения с отходами, снизить экологическую нагрузку, связанную с несанкционированными мусорными полигонами, создать систему информирования о незаконных свалках.