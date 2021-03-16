Manizha пожаловалась на травлю

Певица Manizha (Манижа Сангин) рассказала об обрушившейся на нее волне негатива после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение».

«До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор огребаю. Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого. Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю», – заявила певица в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

Исполнительница также призналась, что ее задевают негативные комментарии. «Давайте я не буду вас обманывать и говорить, что я не обращаю внимания на хейт, что это нормальная часть моей жизни. Это не нормально. Я в шоке! Да, это часть нашей профессии, но не надо забывать, что мы люди. Во многом меня ранят эти вещи, я не могу просто взять и закрыть на это глаза», – добавила она.

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение – 2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».

В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые Manizha не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.