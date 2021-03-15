Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга Корабли Балтфлота возобновили антипиратскую вахту в Индийском океане На сбившего девочку на снегоходе водителя завели уголовное дело в Татарстане 15 марта 2021, 19:55 Текст: Абдулла Шакиров

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего 10-летнюю девочку в Свияжске, сообщило следственное управление СК по Республике Татарстан. В воскресенье, 14 марта, во время празднования Масленицы мужчина, управляя снегоходом, нарушил правила дорожного движения и наехал на девочку, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали с переломом плечевой кости, сказано на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В настоящее время личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – уточняется в сообщении. В феврале внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ. В сентябре прошлого года в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб.

Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России 13 марта 2021, 18:03

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg. По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении России «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – прим. ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости». Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход». А вот Польша, Эстония и Литва выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности, они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр, в свою очередь, обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций. Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем. Тело девочки со следами укусов собаки нашли в Москве 14 марта 2021, 20:41 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура. «Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения...от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении. В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области. Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 12 марта 2021, 21:07 Текст: Алексей Дегтярев

Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях. «В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС. При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. «Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. В Бундестаге заявили о необходимости отмены санкций против России 13 марта 2021, 10:30

Фото: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Текст: Вера Басилая

Прекращение экономических санкций находится в интересах Германии, обмен между ФРГ, ЕС и Россией должен быть углублен в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов, заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель. На этой неделе делегация партии «АдГ» во главе с Вайдель посетила Москву. Как пояснила сопредседатель партии, цель нынешнего визита в Россию – покончить с экономическими санкциями, которые наносят вред не только России, но и Германии. «Контакты между Германией, ЕС и Россией должны быть незамедлительно переведены на прагматичный уровень. Идеологические шоры неуместны во внешней политике. Прекращение пагубных санкций также и в интересах Германии», – приводит РИА «Новости» слова Вайдель. Она добавила, что видит потенциал улучшения взаимоотношений между двумя странами на всех уровнях. «Обмен должен быть углублен, в частности, в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов нашего времени», – уточнила депутат. По ее мнению, очень важно, чтобы Германия и Россия продолжали контактировать. «Если федеральное правительство отказывается от этого, тем более важно, чтобы крупнейшая оппозиционная партия («Альтернатива для Германии» - ред. ВЗГЛЯД) позаботилась о том, чтобы нить разговора не оборвалась», – добавила Вайдель. Ранее Европейский союз продлил санкции в отношении российских и украинских граждан, введенные в 2014 году «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России. В ДТП под Екатеринбургом погибли двое детей и трое взрослых 14 марта 2021, 18:40 Текст: Абдулла Шакиров

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек. Инцидент произошел вечером 14 марта в городском округе Заречный, сообщил представитель экстренных служб. По его словам, на 48-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» рядом с селом Мезенское столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли двое детей и трое взрослых, передает РИА «Новости». В феврале в Свердловской области при столкновении автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем Scoda погибли пять человек, еще трое пострадали. Экс-спикер Рады оценил обвинения в госизмене при голосовании по ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 22:14 Текст: Алексей Дегтярев

Бывший председатель Рады Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму, заявил, что ратификация не была госизменой. «Абсолютно нет, не считаю (госизменой). Это была вынужденная необходимость», – заявил Литвин в эфире украинского канала, передает РИА «Новости». Политик пояснил, что вопрос о подписании и ратификации договора утвердили на заседании СНБО, тогда было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за экономической обстановки на Украине. По словам экс-спикера Рады, привлечь голосовавших за ратификацию депутатов не удастся, это закончится тем, что «немного потреплют нервы». «Я вижу, что будут таскать меня по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел) абсолютно нет», – добавил Литвин. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки на мороз 14 марта 2021, 11:23 Текст: Елена Мирошниченко

В Магадане прокуратура преступила к проверке действий водителя маршрутки, который высадил школьника из транспорта на мороз из-за того, что у ребенка не оказалось средств на транспортной карте. «Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке «Северное сияние» в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», – говорится на сайте прокуратуры Магаданской области. Как сообщает MagadanMedia, случаем занимается губернатор Магаданской области Сергей Носов. На заседании правительства региона он призвал прокуратуру и мэрию разобраться в случившемся. Уточняется, что у ребенка не было средств на транспортной карте, при этом у 13-летнего школьника были деньги на дебетовой карте, принять оплату по ней отказались. Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. Закон запрещает высаживать из транспорта лиц, не достигших 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон». Утвержден комплекс тестирования беспилотных авто в России 15 марта 2021, 16:53 Текст: Алексей Дегтярев

В России утвердили комплекс мероприятий по тестированию и вводу в эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне, сообщил Минтранс. «Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию ВАТС в отдельных субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 год создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Комплекс утвержден первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, в подготовке документа учитывались позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России и Росстандарта. Также комплекс согласован с отраслевыми экспертными объединениями – ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Российским союзом автостраховщиков, и организациями научно-технологического бизнес-сообщества – «Яндексом», «Камазом», Сбербанком, «Группой ГАЗ» и «Газпром нефтью». «Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами и является одним из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире. Утверждение документа является важнейшим шагом на пути к созданию в России необходимых условий для безопасной и эффективной эксплуатации беспилотников», – указал директор департамента цифрового развития Минтранса Дмитрий Баканов. В «Яндексе» отметили, что принятие подчеркивает намерение государства развивать регулирование автономного транспорта. «Это расширение подразумевает создание условий для движения беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя за рулем и в салоне, а также их коммерческое использование», – пояснили в компании. В январе сообщалось, что в Москве начались испытания дрона-такси. Авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что аэротакси – это перспективное направление, и не исключено, что в ближайшее время это будет реализовано, но сначала в качестве туристического аттракциона, а не массового транспорта. Петербургская учительница уволилась после роликов в TikTok 15 марта 2021, 13:57 Текст: Алексей Дегтярев

Преподаватель русского языка и литературы прекратила работать в петербургской школе после того, как родители пожаловались на ее ролики в TikTok, в которых запечатлены дети, сообщила представитель пресс-службы администрации Приморского района. Молодая учительница из школы Приморского района Дарина Счастная, по данным СМИ, была вынуждена уволиться из-за своей активности в TikTok, под давлением руководства школы, передает РИА «Новости». По этим данным, администрация школы после жалоб родителей увидела в ее действиях нарушение морального кодекса учителя, в роликах обыгрывались преподавательские будни и также типичное поведение учеников. «Дарина Сергеевна приняла решение об увольнении добровольно. Соответствующее заявление было подано 26 февраля, и до 12 марта она могла его отозвать, однако не воспользовалась этой возможностью. В марте директор школы интересовалась у учительницы, не изменила ли она свое решение и не готова ли продолжать работать до конца учебного года, но решение Дарины Сергеевны осталось неизменным», – пояснили в пресс-службе Приморского района. Там уточнили, что родители некоторых учеников действительно пожаловались на ролики учителя, они были недовольны тем, что детей вовлекли в запись без согласия их законных представителей, а также их возмутил сам факт съемки в стенах учебного заведения. По их мнению, активность педагога в соцсети негативно сказалась на успеваемости школьников и соблюдении дисциплины в классах. В декабре в одной из школ Хабаровского края уборщица решила уволиться по собственному желанию после драки с учеником. Для российских подростков могут ввести новый налоговый вычет 15 марта 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

В России могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних, ведущих активный образ жизни. В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которому вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных детей, пишет «Парламентская газета». Как отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. «Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», – подчеркнул Скруг. Согласно законопроекту, «оздоровительный» налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальная сумма может составить 15,6 тыс. рублей. Минспорт подготовит список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет. На рассмотрение Госдумы законопроект могут вынести 23 марта. Напомним, каждый пятый российский школьник имеет лишний вес. Диетологи говорят, что главная причина этого – неправильный рацион ребенка в семье. Представители образования с ними солидарны и считают, что если детей перекармливают дома, то не помогут ни сбалансированные школьные обеды, ни дополнительные уроки физкультуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто и как должен бороться с ожирением среди учащихся школ. Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск. Правкомиссия одобрила ужесточение ответственности за повторное вождение в пьяном виде 15 марта 2021, 16:25 Текст: Ксения Панькова

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за повторное вождение в пьяном виде, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР). «Если гражданин, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за вождение в пьяном виде, к нему будут применяться повышенные санкции. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает ТАСС. Он отметил, что существует двухступенчатая система наказания для пьяных водителей. «Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы», – уточнил Груздев. По его словам, практика показывает, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно. «В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, составила 20%, в 2019 году – 15%, а в 2018 году из осужденных только каждый десятый сел за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, процент серийных нарушителей ежегодно растет», – рассказал он. Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов. Фонд «Круг добра» одобрил все заявки на помощь детям со спинальной мышечной атрофией 15 марта 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Фонд «Круг добра» утвердил все поступившие 946 заявок из всех 85 субъектов России на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией. «Фонд «Круг добра» 12 марта провел плановое заседание экспертного совета, на котором были утверждены все поступившие заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией (СМА). В дополнение к ранее рассмотренным заявкам на оказание помощи детям со СМА из 76 регионов экспертный совет утвердил новые заявки из девяти оставшихся регионов. На сегодняшний день по этому диагнозу одобрено 946 заявок из всех 85 субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ОП России. Кроме того, на заседании был принят перечень категорий детей по утвержденным на предыдущем заседании аутовоспалительным заболеваниям, для которых показано назначение препарата «Канакинумаб». Формирование перечня учитывает отсутствие непереносимости на лекарственный препарат, отсутствие особенностей, препятствующих применению препарата, и другие критерии. Также среди обсуждаемых тем был вопрос принципов формирования перечня заболеваний фонда. С докладом на эту тему выступил руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский. Член экспертного совета, сопредседатель Всероссийского союза пациентов и президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев выразил готовность со стороны возглавляемого им союза разработать принципы и методологию принятия решений для экспертного совета. Инициатива была одобрена другими членами экспертного совета. Предложенная методология будет обстоятельно обсуждаться с членами попечительского совета фонда «Круг добра», общественными и пациентскими организациями. Для ее рассмотрения пройдут слушания в Общественной палате. «Экспертный совет принял очень важное решение о том, что методологию принятия решений для фонда «Круг добра» разработает пациентская организация. Я благодарен Всероссийскому союзу пациентов за готовность взять на себя эту работу. Уверен, что этот документ будет учитывать не только оценку медицинских показателей, но и этические принципы. И самое главное состоит в том, что в центре всех действий и решений экспертного совета должны стоять ребенок и его потребности. Хотел бы подчеркнуть, что принимаемые решения – это не одномоментные задачи. Мы закладываем сейчас основы работы фонда на многие годы, и те принципы, которые будут включены сейчас, определят решения фонда в будущем. Пациенториентированный подход и приоритетность интересов ребенка — это те основы, на которых должна строиться вся работа фонда», — заявил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко. Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда «Круг добра». Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России. В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ 15 марта 2021, 17:56

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания. В рамках нацпроекта детская школа искусств в городе Лабинске Краснодарского края переехала в здание бывшего Дома культуры при совхозе, которое прошло реконструкцию. За 64 года работы школа выпустила более 3 тыс. профессионалов. В настоящее время в школе занимаются почти 900 человек, которых обучают 47 педагогов, передает ТАСС. Кроме того, до конца 2021 года новые инструменты получат более 300 музыкальных школ. Одной из первых инструменты в этом году получила Боринская детская школа искусств в Липецкой области. Сюда поступили скрипки «Каденция» и «Каприс», произведенные в Санкт-Петербурге. Как отметили преподаватели и ученики, они обладают отличными звуковыми характеристиками и тембровой насыщенностью. Фонд школы также пополнился инструментами, которых ранее не было, – это учебные ксилофоны, сделанные в Москве. Также Боринская школа искусств получила новые ученические аккордеоны «Тула». По словам директора школы Светланы Третьяковой, реализация нацпроекта «Культура» выводит преподавание на новый качественный уровень. Она выразила надежду, что с полученными инструментами ученики Боринской школы смогут лучше готовиться к международным и всероссийским конкурсам и побеждать в них. В детских школах искусств Пермского края появилось сразу 31 новое пианино марки «Мелодия», а в ближайшие время ожидается поставка трех ксилофонов и трех наборов маршевых барабанов. Новый инструмент появился и в Бардымской детской школе искусств. В прошлом году десять музыкальных школ Пермского края также получили субсидии для приобретения инструментов, оборудования и необходимых обучающих материалов – всего 630 позиций. А на 2021 год на нужды детских образовательных учреждений выделили более 100 млн рублей. Планируется, что до 2024 года около 70 детских школ искусств и училищ региона обеспечат новым оборудованием и направят на эти цели более 245 млн рублей. В детской школе искусств «Вдохновение» города Новокуйбышевска Самарской области также с нетерпением получили новые музыкальные инструменты. «С инструментами, полученными в рамках нацпроекта «Культура», мы сможем обеспечить по-настоящему качественный учебный процесс, ведь когда ребенок играет на хорошем инструменте, у него и отношение к самой музыке, и мотивация к обучению совершенно другая», – уверена директор школы Ольга Вешникина. Корабли Балтфлота возобновили антипиратскую вахту в Индийском океане 15 марта 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.