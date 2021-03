Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида В РПЦ предположили запрет Библии в Европе из-за гендерной идеологии Мясников рассказал о поразившем 95% людей вирусе 13 марта 2021, 15:38 Текст: Вера Басилая

Вирусом Эпштейна-Барр большинство заражается в детстве, он вызывает лимфомы, лейкозы, онкологию, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что инфекция поразила 95% людей. Мясников в эфире «Россия 1» сообщил, что проявляется инфекция в результате ослабления иммунитета из-за возраста. Вирус Эпштейна-Барр поразил 95% людей, считает доктор. «Активируясь, он вызывает жуткие болезни – лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть, это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», – приводит слова Мясникова РИА «Новости». Мясников подчеркнул, что зачастую вирус Эпштейна-Барр может не проявиться вовсе. Врач призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер и избежать опасных последствий инфекции. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием. Ранее Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.

Спецпредставитель президента сообщил о триумфе российской дипломатии в ООН 13 марта 2021, 07:28

Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации он заявил, что деятельность РГОС «завершилась триумфальным успехом российской дипломатии» на фоне «нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности». Крутских сообщил, что «все 193 государства – члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», «созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году», передает ТАСС. В докладе «закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами». Речь идет о «предотвращении конфликтов в информационном пространстве, недопущении его милитаризации и использовании информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях». В докладе подтверждаются соглашения, касающиеся «правил, норм и принципов ответственного поведения государств», а также «предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера». Результаты РГОС говорят о заинтересованности стран в совместном решении самых «острых глобальных проблем», а также будут способствовать работе по созданию «всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, сказал Крутских. Доклад «содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет». Напомним, в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе 13 марта 2021, 03:56

Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет». Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 12 марта 2021, 19:00

Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times. По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна». По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы. С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос. Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он. По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта. Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя. Врач-диетолог советует шиповник и печень трески для борьбы с весенним авитаминозом 12 марта 2021, 18:30

Президент Словакии приняла отставку главы минздрава из-за скандала со «Спутником V» 12 марта 2021, 18:05

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V». После полудня в пятницу в президентском дворце прошла церемония, в ходе которой Чапутова приняла отставку Крайчи и назначила врио главы ведомства министра финансов Эдуарда Гегера, передает РИА «Новости». Президент выразила благодарность Крайчи за работу, отметила успехи и недостатки во время его работы в этой должности. Новый кандидат на пост министра здравоохранения планируется представить на следующей неделе. Лидер оппозиционной партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил, что происходящие в правящей коалиции процессы являются «недостойным спектаклем» и издевательством над жителями страны. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране. «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер. После этого глава минздрава Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Статья об отношениях России и США привела к скандалу в Атлантическом совете 13 марта 2021, 02:31

В американском аналитическом центре «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной на территории России) при НАТО разгорелся скандал из-за статьи, посвященной отношениям США и России, сообщают СМИ. Старшие эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз опубликовали на сайте центра статью, в которой призвали США «не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека» в отношениях с Россией. При этом отмечалось, что «демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Работники и научные сотрудники аналитического центра в ответ на «пророссийский» материал заявили, что статья «не достигает своей цели». Как утверждается в их заявлении, она «основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека». Один из сотрудников, подписавших это заявление, считает, что Эшфорд и Берроуз могли опубликовать статью под влиянием пожертвований от миллиардера Чарльза Коха, который считает, что США чересчур активно вмешиваются в дела других государств. Однако другой источник «возмутился» этим утверждением, заверив, что центр не принимает пожертвования, обязывающие к «зависимой» деятельности. Также высказывается беспокойство в связи с тем, что статья может «подорвать доверие к некоторым материалам», которые публикуются по «российскому вопросу». Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия «атакует американскую демократию». Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 17:41

Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока. «После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА. Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев. Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные». Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом. Польский эксперт: Миф о гибели монахинь от рук красноармейцев сочинили пропагандисты 12 марта 2021, 22:22

Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного потока – 2» 13 марта 2021, 07:47

Из-за противодействия строительству газопровода «Северный поток – 2» администрация президента США Джо Байдена оказалась в трудном положении, заявил высокопоставленный чиновник администрации. Официальные лица назвали дипломатическую ситуацию деликатной. По словам источника Politico, власти США «находятся между молотом и наковальней», поскольку хотят помешать строительству, но в то же время стремятся укрепить отношения с Германией, передает РИА «Новости». Источники сообщают, что Вашингтон готовит дополнительные санкции против проекта. В данный момент идет процесс определения новых организаций, попадающих под санкции. Кроме того, на Байдена оказывают давление обе парламентские партии, передает РБК. Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства. Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу США каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В РПЦ разошлись во мнениях по поводу единого дня Пасхи для всех христиан 12 марта 2021, 21:16

Празднование Пасхи в один день для всех христиан будет правильным решением, такую инициативу можно было бы реализовать только основываясь на решениях Первого вселенского собора в Никее, считает секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). «Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым вселенским собором», – передает комментарий Стефана РИА «Новости». Священник выразил сожаление, что римско-католическая и протестантские церкви изменили когда-то правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи. «Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для православных церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», – подчеркнул представитель РПЦ. По мнению Стефана, отступление от Пасхалии будет значить уходом от православной традиции, и поэтому в РПЦ такой вопрос не рассматривается. Он также отметил, что РПЦ «придерживается учения вселенских соборов и святых отцов». Тем временем, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) о недопустимости такого шага, так как подобные инициативы говорят о «большей заинтересованности в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства». «Очередное обращение к календарному вопросу с предложением объединить сроки Пасхалии совершенно избыточно для гуманитарного, культурного, «экологического» диалога с католиками. Если соответствующее высказывание не является дежурным дипломатическим расшаркиванием отдельного фанарского архиерея, что вполне возможно, то это не очень большой, но символичный интеграционный шаг. В православной среде это шаг, наоборот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы на него пойти», – написал он в своем Telegram. С идеей установить единую с католикам дату празднования Пасхи выступил руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов. Единый подход к высчитыванию даты празднования Воскресения христова был установлен в 325 году в Никее на Первом вселенском соборе. Раздел христианской Церкви в 1054 году на западную (римско-католическую) и восточную (православную) поменял ситуацию. В настоящее время католики, протестанты и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными, православные же церкви – вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь – отмечают Пасху в одно время, придерживаясь правила Первого вселенского собора. Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма 13 марта 2021, 02:58

Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений». Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Спортивный арбитраж не принял «Катюшу» в качестве замены гимна России на ОИ 13 марта 2021, 00:20

Российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщают СМИ. Как пишет Insidethegames, CAS подтвердил, что «был сделан запрос на разъяснение части, в которой говорилось, что «российский государственный гимн (либо любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии». Комиссия CAS решила, что под определение «любой гимн, связанный с Россией» попадает и «Катюша» – в качестве гимна запрещено использовать «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». В CAS отметили, что в России «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия», передает РИА «Новости». В феврале Олимпийский комитет России направил в Международный олимпийский комитет предложение использовать вместо гимна России на Олимпийских играх композицию «Катюша». В декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза. Эколог: Российские заключенные могли бы навести порядок в Арктике за 10 лет 12 марта 2021, 19:41

Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского 12 марта 2021, 22:41

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против Игоря Коломойского и других бывших собственников «Приватбанка». По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что украинские власти «поддерживают» решение Вашингтона о «санкциях против бывших собственников «Приватбанка». По его словам, Киев «работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства», передает ТАСС. Напомним, США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский вывел из него миллиарды долларов.