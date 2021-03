Минздрав разрешил исследование первого в России биомедицинского клеточного продукта Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп ввели в эксплуатацию на Байкале 13 марта 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, построенный на озере Байкал, ввели в эксплуатацию в субботу, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По словам Фалькова, это «позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить», передает ТАСС. «В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики», – добавил министр. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука – один из драйверов развития территорий. Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников заявил, что «с запуском телескопа «Байкал» мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино». «Байкал» будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества», – добавил он. По словам академика, телескоп позволит «регистрировать лучшую на порядок статистику нейтрино, чем это было возможно в предыдущие годы»: «С помощью «Байкала» мы сумеем зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, и даже будем регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система. Это позволит нам лучше понять рождение, развитие и устройство Вселенной. В начале апреля планируем завершить наращивание новых кластеров телескопа». Нейтрино – это одна из элементарных частиц, появляющихся в результате ядерных реакций, обладает феноменальной проникающей способностью. В середине 1930-х годов ученые вычислили, что нейтрино с энергиями порядка нескольких мегаэлектронвольт настолько слабо взаимодействуют с веществом, что могут преодолеть слой жидкого водорода толщиной в тысячу световых лет. В 2015 году за открытие нейтринных осцилляций, которые доказывают, что нейтрино обладает массой, была присуждена Нобелевская премия по физике. Установка класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Возведение установки происходит под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (город Дубна) и Института ядерных исследований РАН (город Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров и зарубежных исследователей, в частности из Чехии, Словакии и Польши. Основными целями нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики. В мире несколько нейтринных телескопов подобного типа – они все большие: в Средиземном море, в Антарктиде, в Китае и Японии. Они исследуют сигналы от высокоэнергичных нейтрино, прилетающих из космоса: из рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов. Самый крупный на данный момент нейтринный телескоп «Ледяной куб» располагается в Антарктиде и управляется международной коллаборацией. Его эффективный объем – почти половина кубического километра. Телескоп измеряет потоки нейтрино, влетающие из космоса со стороны Северного полюса, пронизывающие Землю и выходящие в районе Южного полюса. Телескоп «Байкал» будет исследовать потоки нейтрино, «прошивающие» Землю с Южного полюса и выходящие в Северном полушарии, в районе Байкала. Два крупнейших нейтринных телескопа – антарктический и байкальский – создадут полную объемную картину («4p-геометрию») пронизывающих планету потоков сверхэнергичных частиц. Плюс ко всему, этот телескоп является и элементом мониторинга экосистемы самого озера Байкал.

Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V» 12 марта 2021, 16:00

На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле. «Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС. Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19». В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он. Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. «На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник. При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения. На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине. Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции. Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич» 12 марта 2021, 11:56 Текст: Наталья Ануфриева

Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС. Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении». Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины. В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе 12 марта 2021, 12:36

Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС. Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины. Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке». «В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность. «При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она. Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой. «Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат. Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Спецпредставитель президента сообщил о триумфе российской дипломатии в ООН 13 марта 2021, 07:28

Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации он заявил, что деятельность РГОС «завершилась триумфальным успехом российской дипломатии» на фоне «нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности». Крутских сообщил, что «все 193 государства – члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», «созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году», передает ТАСС. В докладе «закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами». Речь идет о «предотвращении конфликтов в информационном пространстве, недопущении его милитаризации и использовании информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях». В докладе подтверждаются соглашения, касающиеся «правил, норм и принципов ответственного поведения государств», а также «предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера». Результаты РГОС говорят о заинтересованности стран в совместном решении самых «острых глобальных проблем», а также будут способствовать работе по созданию «всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, сказал Крутских. Доклад «содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет». Напомним, в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. Президент Словакии приняла отставку главы минздрава из-за скандала со «Спутником V» 12 марта 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V». После полудня в пятницу в президентском дворце прошла церемония, в ходе которой Чапутова приняла отставку Крайчи и назначила врио главы ведомства министра финансов Эдуарда Гегера, передает РИА «Новости». Президент выразила благодарность Крайчи за работу, отметила успехи и недостатки во время его работы в этой должности. Новый кандидат на пост министра здравоохранения планируется представить на следующей неделе. Лидер оппозиционной партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил, что происходящие в правящей коалиции процессы являются «недостойным спектаклем» и издевательством над жителями страны. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране. «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер. После этого глава минздрава Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше 12 марта 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «опасным безумием» сообщения ряда американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше. «Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, «убитых русскими солдатами в 1945 году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – указала Захарова, передает ТАСС. По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные некие данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат. Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится, и порекомендовала американским СМИ воздержаться от работы с институтом, в котором, по ее словам, «на руководящие посты назначаются ультраправые активисты». «С американскими СМИ будем работать также адресно по этой теме», – добавила она. Так Захарова отреагировала на публикацию интернет-издания Live Science, которое со ссылкой на Институт национальной памяти Польши сообщило об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Материал использовали некоторые американские СМИ. Ранее доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 12 марта 2021, 19:00

Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times. По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна». По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы. С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос. Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он. По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта. Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя. Врач-диетолог советует шиповник и печень трески для борьбы с весенним авитаминозом 12 марта 2021, 18:30

Для того, чтобы восполнить растраченные организмом в зимний период витамины, следует ввести в рацион питания больше овощей и фруктов, а также выбирать продукты с содержанием витаминов С, D и селеном, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина. «Конечно, авитаминозом (полной нехваткой какого-либо витамина) на сегодняшний день практически никто не страдает, но из-за того, что после зимнего периода потребность в микро- и макроэлементах возрастает, поскольку весной ускоряется метаболизм, а также на организм влияют перепады температуры и давления, человек чувствует нехватку полезных веществ», – говорит Соломатина. Для того, чтобы восполнить растраченные организмом витамины, врач в первую очередь рекомендует начать внимательнее относиться к сырому питанию. То есть нужно построить свой рацион таким образом, чтобы в него входило как можно больше здоровых продуктов, свежих овощей, фруктов и стараться не употреблять вредные или пустые продукты, где много калорий и ничего больше нет. «Весной снова ослабевает иммунитет, поэтому необходимо восполнить витамин С. Его очень много, например, в квашеной капусте, в которой еще и присутствуют молочно-кислые бактерии, как в кефире. Это еще даст нам приток энергии. Также следует ввести в рацион шиповник и болгарский перец», – советует собеседник. Кроме того, часто после зимы людям тотально не хватает витамина D, продолжает диетолог. Для того, чтобы его восполнить, достаточно съедать одну баночку печени трески на всю семью, что позволит достичь суточной нормы. Также он содержится в небольших количествах в желтке, молочных продуктах и морепродуктах. «Селен – тоже мощный антиоксидант, из-за нехватки которого люди часто ощущают упадок сил. Для его восполнения достаточно ввести в рацион питания два бразильских ореха», – рекомендует Соломатина. Она также рассказывает, что одной из распространенных проблем по нехватке витаминов вне зависимости от сезона является недостаток витаминов А, В и железа. Железа много в таких продуктах, как печень или красное мясо. Витамин группы В также содержится во многих продуктах, в том числе в мясе, а также в зерновых, крупах, в связи с чем врач рекомендует есть цельнозерновые продукты, поскольку при обработке зерна этот витамин исчезает. Витамин А содержится в оранжевых продуктах (тыква, батат, морковь). В начале марта научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева рассказала, что до 85 % россиян испытывают недостаток витамин. Причем около половины жителей России страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России 12 марта 2021, 11:50

Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве. «Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости». Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами». В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 17:41

Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока. «После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА. Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев. Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные». Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом. СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Эксперт оценил угрозу размещения новых войск США у границ России 12 марта 2021, 11:06

«Наращивание у наших границ вооруженных сил США говорит о том, что Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщение начальника штаба американской армии Джеймса Макконвилла о размещении новых оперативно-тактических групп в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В последнее время в США появилось очень много терминов, которые не несут в себе какого-то особенного смысла. Так и формулировка «многосферная оперативно-тактическая группа» имеет чрезвычайно затемненное значение – нельзя сказать точно, что именно принципиально нового она подразумевает. По всей видимости, речь идет просто о создании группировки вооруженных сил, которая будет состоять из войск разных видов (флота, авиации, сухопутных войск, космического командования) и управляться единой автоматизированной системой оперативно-тактического уровня. Но, опять же, это не является каким-то нововведением США», – объяснил доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт также отметил, что у США до сих пор нет системы гиперзвукового оружия, о которой ранее заявлял начальник штаба американской армии Джеймс Макконвилл. «Однако сам факт наращивания у границ России вооруженных сил США, объявления о развертывании оперативно-тактических группировок представляют однозначную угрозу для нашей страны. Становится понятно – Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заключил Сивков. Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил о размещении одной новой оперативно-тактической группы в Европе и еще двух в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти соединения пока формируются и оснащаются, их «создают прямо сейчас», сказал он. По его словам, они будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности. Также у военных будут средства для ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства и ПРО. Пентагон называет данные подразделения многосферными оперативно-тактическими группами, передает ТАСС. Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США. Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме предупредили YouTube о санкциях из-за блокировки фильма про Крым 12 марта 2021, 14:46

«YouTube из прозрачного модератора, которым он был в начале своего запуска, превратился в цензора, нарушающего законодательство», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя оценку видеохостингом фильма «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» контент. «Действия YouTube – это очевидный акт цензуры. Эта платформа из модератора, которым она была на начальном этапе своего запуска, стала цензором и взяла на себя право совершать запрещенные российским законом действия. Для борьбы с этим мы недавно актуализировали наше законодательство, приняв в конце 2020 года закон № 482-ФЗ, который дал регулятору эффективные механизмы воздействия на такие компании», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По мнению собеседника, YouTube сегодня активно использует манипулятивные технологии, не блокируя кадры очевидной жестокости, опубликованные в аккаунтах иностранных блогеров, одновременно с этим «под лупой» изучая контент российских медиа и пессимизируя его по политическим причинам. «В такой ситуации по инициативе Генеральной прокуратуры России к YouTube можно применить принятый закон. Ее решение будет направлено в Роскомнадзор, который, в свою очередь, запустит соответствующие механизмы предупреждений, штрафных санкций, а может, и более тяжелых мер воздействия», – рассказал депутат. «Следует признать, что YouTube, в отличие от Twitter, пытается вести с нами диалог, аргументировать свою позицию в судах», – отметил Горелкин. Ранее видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Для видео также установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. В МИД сделали вывод из освещения интервью Маркл в британских СМИ 12 марта 2021, 13:50 Текст: Наталья Ануфриева

Высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл подтверждают, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова заявила, что «недавние откровения членов королевской семьи продемонстрировали всю глубину проблемы, и она связана не с Россией», сказанное принцем и его женой «стало ярким подтверждением того, что никакой беспристрастности на Альбионе, в частности, в британских СМИ давно не было», передает РИА «Новости». Она процитировала слова герцога Сассекского, который заявил: «Есть такой невидимый договор между институтом монархии и британскими таблоидами. Простыми, словами, если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше». «Мы правильно понимаем, что речь идет о сговоре властных институтов Британии со средствами массовой информации? Ровно в этом любят обвинять других коллеги в Лондоне, называя себя приверженцами свободной прессы», – отметила Захарова. Она также указала, что «едва ли хоть как-то может соответствовать принципу беспристрастности работы прессы, зафиксированному, например, в пятой части руководящих правил британского регулятора Ofcom, подобный подход», хотя «именно со ссылками на эти положения был оштрафован, например, телеканал Russia Today в июле 2019 года». Захарова напомнила также, что все это происходит на фоне утечек документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании вручную управляет работой различных СМИ. «И все это – на фоне постоянных обвинений всех неугодных туманному Альбиону в предвзятости, нетранспарентности, закрытости и пропаганде. Это что-то феноменальное. То есть с одной стороны – сговор властных институтов со СМИ, с другой стороны – у каждого представителя истеблишмента уже прописана в таблоидах своя роль, с третьей стороны – есть прямые указания на то, чтобы представители политического истеблишмента молчали и все это на фоне того, что тратятся огромные средства из британского бюджета на продвижение свободы слова в других странах», – подчеркнула она. Напомним, в интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом. Также сообщалось, что Елизавета II намерена лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии. МИД потребовал от США выдать визу главе делегации России для работы в комиссии ООН 12 марта 2021, 12:05

Москва требует от Вашингтона обеспечить въезд в США главе российской делегации для участия в заседании комиссии ООН по разоружению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации для участия в работе комиссии», – сказала она, передает ТАСС. 18 октября 2020 года США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову. В конце февраля комиссия ООН по разоружению вновь перенесла работу из-за невыдачи визы главе российской делегации. В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.