WP: DOGE решил сократить федеральное регулирование с помощью ИИ

WP: DOGE запустил ИИ для анализа 200 тыс. федеральных нормативных актов

Tекст: Мария Иванова

Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует с помощью искусственного интеллекта наполовину сократить число федеральных нормативных актов к первой годовщине второго срока Дональда Трампа, пишет Washington Post.

Издание ссылается на документы и источники, подтверждающие, что для этой задачи уже создан специальный ИИ-инструмент, способный проанализировать примерно 200 тыс. действующих актов и выявить те, которые больше не требуются по закону, передает РИА «Новости».

По данным презентации, оказавшейся в распоряжении газеты, DOGE нацелен отменить около 100 тыс. актов, чтобы «перезапустить Америку 20 января 2026 года». Ожидается, что такие меры позволят сэкономить триллионы долларов за счет снижения нормативной нагрузки и расходов федерального бюджета, а также будут способствовать привлечению инвестиций.

Разработанный ИИ уже был опробован на 1083 разделах нормативных актов министерства жилищного строительства и городского развития (HUD) за две недели. Кроме того, инструмент составил полный перечень актов по дерегулированию для бюро финансовой защиты потребителей, сообщает издание.

Три сотрудника ведомства и документы подтверждают, что ИИ применялся для анализа сотен, возможно, более тысячи нормативных положений с целью их отмены или корректировки. Чиновники, знакомые с деятельностью DOGE, отмечают, что инструмент разрабатывался инженерами, приглашёнными в госсектор в рамках политики сокращения расходов.

После испытаний в HUD новый инструмент планируется внедрить во всех федеральных ведомствах в ближайшие месяцы. DOGE был создан по инициативе президента Дональда Трампа для сокращения государственных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее отмечал, что ведомство уже выявило «шокирующие» траты правительства, не одобренные конгрессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил недовольство агрессивными действиями департамента DOGE.

Власти США изменили механизм распределения федеральных грантов, передав контроль над рассмотрением заявок другим ведомствам вместо DOGE.

Ранее СМИ отмечали, что Илону Маску не удалось добиться сокращения государственных расходов, несмотря на создание DOGE.