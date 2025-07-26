Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры ДНР и Темировки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Бессаловки, Пролетарского, Марьино и Садков Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Тихим, Меловым Харьковской области и городом Харьков, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасаим.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

Потери противника составили более 220 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дачного Днепропетровской области, Удачного, Родинского, Полтавкии Красноармейска ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

Уничтожены свыше 60 военнослужащих, артиллерийское орудие, три склада с боеприпасами и четыре станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности, они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.