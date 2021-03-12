В РПЦ разошлись во мнениях по поводу единого дня Пасхи для всех христиан

Празднование Пасхи в один день для всех христиан будет правильным решением, такую инициативу можно было бы реализовать только основываясь на решениях Первого вселенского собора в Никее, считает секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

«Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым вселенским собором», – передает комментарий Стефана РИА «Новости».

Священник выразил сожаление, что римско-католическая и протестантские церкви изменили когда-то правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи. «Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для православных церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», – подчеркнул представитель РПЦ.

По мнению Стефана, отступление от Пасхалии будет значить уходом от православной традиции, и поэтому в РПЦ такой вопрос не рассматривается. Он также отметил, что РПЦ «придерживается учения вселенских соборов и святых отцов».

Тем временем, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) о недопустимости такого шага, так как подобные инициативы говорят о «большей заинтересованности в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства».

«Очередное обращение к календарному вопросу с предложением объединить сроки Пасхалии совершенно избыточно для гуманитарного, культурного, «экологического» диалога с католиками. Если соответствующее высказывание не является дежурным дипломатическим расшаркиванием отдельного фанарского архиерея, что вполне возможно, то это не очень большой, но символичный интеграционный шаг. В православной среде это шаг, наоборот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы на него пойти», – написал он в своем Telegram.

С идеей установить единую с католикам дату празднования Пасхи выступил руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов.

Единый подход к высчитыванию даты празднования Воскресения христова был установлен в 325 году в Никее на Первом вселенском соборе. Раздел христианской Церкви в 1054 году на западную (римско-католическую) и восточную (православную) поменял ситуацию. В настоящее время католики, протестанты и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными, православные же церкви – вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь – отмечают Пасху в одно время, придерживаясь правила Первого вселенского собора.