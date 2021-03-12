В полуфинал «Конкурса политологов» прошли свыше 350 участников

Тестирование «Конкурса политологов» завершили почти 1,5 тыс. участников, приглашение в полуфинал конкурса получили более 350 человек, сообщили организаторы мероприятия.

Организатором конкурса выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Исключительно высокие результаты, набрав более 600 Т-баллов, показал 21 участник – все они, согласно правилам конкурса, могут считаться успешно завершившими дистанционный этап вне зависимости от полученной оценки презентации проекта.

Т-баллы – это шкала измерения, в которой минимальное значение – 200, максимальное – 800. Аналогичными методиками пользуются самые известные системы тестирования мире – включая TOEFL, GMAT, SAT. Такая шкала позволяет более дифференцированно различать успешных и неуспешных участников.

«Проходной балл, с учетом общей численности конкурсантов, был установлен на уровне 499 Т-баллов, его преодолели более 600 человек. Итоговый отбор участников полуфинала был проведен на основе оценки представленных ими презентаций проектов», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Непосредственно оценивали презентацию каждого участника два эксперта из числа профессиональных политтехнологов.

«Среди проектов, которые были представлены, целый ряд вызвал особый интерес с нашей стороны. Их авторы продемонстрировали очень глубокое понимание политической проблематики, предложили ряд неординарных решений. В целом уровень материалов был весьма высоким», – подчеркнула руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член экспертного совета конкурса Екатерина Соколова.

Окончательное же решение о допуске конкурсантов в следующий этап принималось коллегиально, на заседании экспертного совета конкурса.

«Задачей членов экспертного совета стали верификация результатов тестирования и оценки презентаций проектов, проверка соблюдения всех необходимых процедур. Кроме того, в случае поступления апелляций от участников именно совет мог бы их рассмотреть», – сообщил член совета Павел Безручко.

Полуфинал «Конкурса политологов» пройдет в апреле в Москве. На той же площадке состоится и финал конкурса.

Напомним, что «Конкурс политологов» стартовал 12 января, принять участие в нем могли граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранной областью экспертизы. На всех этапах конкурса его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными навыками.

Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.