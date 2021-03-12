Прививку от COVID-19 отказались делать почти треть американцев

Не менее 30% жителей США не стали бы делать прививку от коронавируса, если бы им предложили, следует из опроса радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.

От вакцинации отказались бы 30% американцев, 45% согласны сделать прививку, 22% населения Соединенных Штатов уже вакцинировались, передает РИА «Новости».

Отмечается, что наиболее высокий уровень отказа от прививки наблюдается у мужчин, поддерживающих республиканцев – 49%. Опрос проводился с 3 по 8 марта, в нем приняли участие 1 тыс. 227 человека.

Ранее из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса.

С начала пандемии COVID-19 в США заболели 29,3 млн человек, было зафикисровано 530 тыс. летальных случаев.