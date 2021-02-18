Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19 18 февраля 2021, 02:51 Текст: Антон Антонов

Из 1,3 млн военных США, которые сейчас проходят службу, более трети отказались вакцинироваться от коронавируса, сообщил Пентагон. Представители военного ведомства в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил сообщили, что первую из двух доз вакцины получили около 212 тыс. военных, 147 тыс. получили уже обе дозы. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал 916575 прививок своим военнослужащим и членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу лета собираются вакцинировать большинство военных. В США вакцинация военных препаратами Pfizer и Moderna является добровольной, так как вакцины прошли ускоренную регистрацию. После получения полноценной лицензии вакцинация станет обязательной, но вряд ли это произойдет ранее 2023 года. В Пентагоне не знают, почему некоторые военные отказываются от прививок, передает ТАСС. Напомним, в США было выявлено 150910 случаев коронавируса у военных, 21 человек умер. Из-за распространения коронавируса отметили 99 и отложили 37 военных учений. Президент страны Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. В США в целом зарегистрировано более 27 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 486 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Названы условия для предотвращения третьей волны COVID 17 февраля 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%, считает вирусолог Михаил Щелканов. «Трудно оценивать темпы вакцинации по всей стране, но, думаю, как раз на эти цифры – 70% вакцинированных от SARS-CoV-2 и 60% от гриппа – выйдем примерно к началу осени», – сообщил вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор Дальневосточного федерального университета, передает «Ридус». При этом Щелканов отметил, что если не удастся достичь уровня иммунной прослойки населения в 70% хотя бы в каком-то одном регионе России, то третья волна возможна. В сложившейся ситуации любой прогноз носит условный характер, признал эксперт. «Нельзя сбрасывать со счетов, что и наши зарубежные партнеры начали совершенно открытую компанию против наших вакцин. <...> Проблема вышла на уровень политических элит, причем даже не отдельных стран, а отдельных блоков политических. У нормальных здравых специалистов, не ангажированных политически, вопросов ко всем трем отечественным вакцинам никогда не было», – добавил он. За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе 17 февраля 2021, 21:08 Текст: Ксения Панькова

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ЕС ускорить поставки вакцины, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения EMA. «Массовые дозы «Спутник V» для европейцев были предложены после утверждения EMA и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутника V» в Twitter. Также разработчики «Спутник V» отметили, что ждут, когда EMA начнет «текущий обзор» вакцины и официально объявит об этом на своем веб-сайте. «Мы надеемся, что ЕС и EMA оценят вакцину на научной, а не на политической основе. «Спутник V» уже одобрен 29 странами», – добавляется в сообщении. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Переболевших ковидом бессимптомно предупредили об опасности более тяжелого заражения 17 февраля 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Люди, бессимптомно перенесшие коронавирусную инфекцию, могут заболеть повторно спустя полгода-год в более тяжелой форме, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», – передает ТАСС слова Тимакова в эфире телеканала «Москва-24». Тимаков также отметил, что новые штаммы коронавируса могут появиться в России примерно через два месяца. По мнению инфекциониста, учитывая эти факторы, опасно отменять масочный режим в общественных местах. «Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу. <...> Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не началось лето и жара, <...> отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным», – добавил он. В среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379. Иран назвал сроки начала производства вакцины «Спутник V» 17 февраля 2021, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса «Спутник V» менее, чем через два месяца, сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари. «Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава. Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В России выявили 12,8 тыс. новых случаев коронавируса 17 февраля 2021, 11:10

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1282, Санкт-Петербурге – 1103, Московской области – 470. Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Байден назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом в США 17 февраля 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года, сообщил президент страны Джо Байден на встрече с общественностью в Милуоки. В ходе ответа на соответствующий вопрос президент США отметил, что для улучшения ситуации в стране необходимо достичь такого положения дел, когда большинство людей либо пройдут вакцинацию, либо выработают антитела к коронавирусу. «Если это сработает, <...> то к Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – передает ТАСС слова Байдена. Он добавил, что каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля. «К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», – сказал он. Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. «К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля – 600 млн», – уточнил он. Президент США указал также на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования. «Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества, – продолжил он. – Я издал указ, позволяющий привлекать к этой работе медиков и медсестер на пенсии, мы привлекли около 1 тыс. военных, задействовали Национальную гвардию и тем самым значительно увеличили это количество. К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку». По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 486332 человека. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая. Только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID 17 февраля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцине против COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech, у которой Украина решила закупить препарат, доверяет лишь 1% населения страны, говорится в соцопросе компании Research & Branding Group. «В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%). Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech – всего 1% опрошенных», – цитирует сообщение компании ТАСС. При этом в декабре китайской вакцине доверяли 6% украинцев. На данный момент 44% уверены, что Минздрав страны не сможет справиться с вакцинацией населения. 35% полагают, что система здравоохранения справится, но частично. Лишь 20% считают, что система здравоохранения сумеет вакцинировать жителей страны. 39% опрошенных отметили, что вакцинация поможет вернуть человечество к нормальной жизни, 36% придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился с 20 января по 1 февраля, в нем участвовали 1 тыс. 802 респондента в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Киеву территории. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Суд Гааги вернул в город комендантский час 17 февраля 2021, 07:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный суд Гааги оставил в силе вызвавший массовые беспорядки комендантский час, решение об отмене которого во вторник принял окружной суд города, сообщила судья Марианна Тан-де Сонавиль. По ее словам, решение оставить комендантский час в силе принято с учетом «интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска», поданного фондом «Правда о вирусе», передает ТАСС. Во вторник днем окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации. Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайне мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт. Решением апелляционного суда ходатайство властей было удовлетворено. Это означает, что комендантский час остается в силе. Слушания по существу дела в апелляционном суде Гааги запланированы на пятницу, после чего инстанция должна будет вынести свое решение в течение нескольких дней. Решение окружного суда Гааги об отмене комендантского часа основывается на том факте, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны. Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января на фоне распространения коронавирусной инфекции и продлен до 3 марта. Ограничения действуют с 21.00 до 4.30. В это время запрещено находиться на улице без уважительной причины, в случае нарушения гражданам грозит штраф в размере 95 евро.



На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. Для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы, также власти привлекли спецназ, было задержано несколько десятков человек. Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса 17 февраля 2021, 08:29 Текст: Евгения Шестак

Новый штамм коронавируса B1525, обнаруженный в Великобритании в феврале, не является более смертоносным, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», – сказал Мясников в беседе с НСН. Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность так же происходит оттуда. Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни. Произведенный в Индии «Спутник V» планируют реализовывать внутри страны 17 февраля 2021, 21:02 Текст: Ксения Панькова

Большая часть произведенной в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет реализовываться внутри страны, сообщил первый индийский замминистра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла, отметив, что началась третья фаза испытаний препарата. «Мы надеемся, что наши совместные попытки увеличить поставки вакцин во всем мире продемонстрируют наше партнерство на благо всего мира», – сказал Харш Вардхан Шрингла, выступая в Дипломатической академии МИД России, передает РИА «Новости». По его словам, в Индии производится 60% вакцин в мире. «Являясь «аптекой мира», Индия делает акцент на «вакцинной дружбе», а не на «вакцинном национализме», что отражает наши цивилизационные ценности», – отметил он. Шрингла напомнил, что в январе этого года Индия начала крупнейшую в мире программу по вакцинации с целью охватить 300 миллионов человек к июлю 2021 года. «Практически одновременно с этим мы также начали поставки произведенных в Индии вакцин в соседние страны и ключевым партнерам. Около 6,5 миллионов доз было отправлено более чем в 12 стран на безвозмездной основе и около 23 миллионов доз было отправлено в другие страны на коммерческой основе», – сообщил он. Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте. В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса 17 февраля 2021, 15:54 Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссия приняла новый план по биологической защите стран Евросоюза для выявления и борьбы с новыми штаммами коронавируса, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. «Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator («Эйч-и-ар-эй инкубатор»)», – передает ее слова ТАСС. Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане 17 февраля 2021, 14:53 Текст: Елизавета Булкина

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан», – передает сообщение фонда ТАСС. Ранее документы для регистрации «Спутник V» получила Молдавия. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России 17 февраля 2021, 23:41 Текст: Антон Антонов

Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге России и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса. Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС. Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». Россия «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами». Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в сектор Газа 17 февраля 2021, 12:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в сектор Газа, сообщило палестинское агентство Маан. Груз прибыл из города Рамалла (административный центр Западного берега реки Иордан) на контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун в секторе Газа. Отмечается, что доставка российского препарата в палестинский анклав стала возможной после одобрения со стороны властей Израиля. В понедельник министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики. Минздрав одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» 17 февраля 2021, 17:15 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения России одобрило переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований. «№01 – Sputnik-Light-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник Лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», – цитирует документ РИА «Новости». Третья фаза испытаний препарата должна закончиться 28 января 2022 года, следует из реестра. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.