Байден назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом в США

Относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года, сообщил президент страны Джо Байден на встрече с общественностью в Милуоки.

В ходе ответа на соответствующий вопрос президент США отметил, что для улучшения ситуации в стране необходимо достичь такого положения дел, когда большинство людей либо пройдут вакцинацию, либо выработают антитела к коронавирусу. «Если это сработает, <...> то к Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – передает ТАСС слова Байдена.

Он добавил, что каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля. «К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», – сказал он. Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. «К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля – 600 млн», – уточнил он.

Президент США указал также на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования. «Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества, – продолжил он. – Я издал указ, позволяющий привлекать к этой работе медиков и медсестер на пенсии, мы привлекли около 1 тыс. военных, задействовали Национальную гвардию и тем самым значительно увеличили это количество. К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку».

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 486332 человека. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая.