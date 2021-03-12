Осужденных решили привлечь к очистке Арктики

Познер: Слово «вагина» можно использовать в заголовках СМИ

Любое литературное слово можно использовать в заголовках СМИ, даже если речь идет о медицинских терминах, обозначающих половые органы человека. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя реакцию популярных блогеров на заголовок статьи Елены Кондратьевой.

Некоторые известные общественники высказали мнение о недопустимости использования слова «вагина» в заголовках СМИ после выхода статьи газеты ВЗГЛЯД «Манижа разбудила у националистов зависть к вагине». По их мнению, использование подобных медицинских терминов в текстах немедицинской тематики в СМИ некорректно. Так, например, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе написал в Twitter, что «должны же быть границы у хайпа и пошлости». А российский журналист и политолог Виталий Третьяков посчитал, что «у автора заголовка тоже что-то разбудили...».

«Такие слова абсолютно точно можно использовать в заголовках. С моей точки зрения, любое литературное слово можно использовать. Когда уже речь идет о непарламентских выражениях и так далее, то это уже вопрос другой. Хотя в художественной литературе используются всякие слова, в том числе классиками, тем же Александром Сергеевичем Пушкиным. Что касается обычных медицинских терминов, то я вообще не понимаю, в чем могут быть претензии», – говорит журналист и телеведущий Владимир Познер.

В свою очередь журналист, писатель и телеведущий Лев Новоженов также не увидел ничего возмутительного в употреблении в заголовках подобного рода слов. «Если имеется в виду слово «вагина», то что же тут такого, собственно говоря. Это вполне литературное нормативное слово. Есть же даже такой бестселлер «Монологи вагины», я не вижу здесь ничего плохого и вообще удивляюсь, когда это слово воспринимается как нечто запретное и брутальное. Это же часть человеческого тела, что же здесь может быть стыдного или неприличного?» – задается вопросом собеседник.

Он отмечает, что по этому принципу можно вообще запретить огромное количество литературных произведений, кинофильмов, пьес и так далее. «Это ханжеский подход к восприятию текста», – заключил Новоженов.

Кстати, «Монологи вагины» в своем посте упомянул и российский публицист, блогер и политический деятель Егор Холмогоров, отвечая на критику в свой адрес в статье газеты ВЗГЛЯД. «Мичиганский колледж отменил постановку «Монологов вагины» – популярной феминистической пьесы, потому что это название дискриминирует «женщин», у которых нет вагин, то есть трансженщин. Многие прогрессивные активисты считают, что феминизму больше не нужна эта пьеса, потому что она отражает «устаревшие взгляды старого поколения феминисток», – написал он.