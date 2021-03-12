В Росстандарте рассказали об обмане автомобилистов на АЗС

Обманы на АЗС обычно происходят при помощи программного обеспечения топливо-раздаточного оборудования, рассказал замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Кулешов рассказал, что аппараты настраивают таким образом, что клиенту не доливают какой-то процент горючего. В 2020 году был принят новый ГОСТ на топливо-раздаточные колонки, чтобы бороться с такими «усовершенствованиями»: в нем прописана необходимость защиты программ и элементов АЗС от вмешательства в работу, передают «Аргументы и Факты».

К концу года Росстандарт будет иметь объективную картину ситуации. «Тайные» проверки показывают, что доля нарушений на заправках может достигать двух третей.

Кулешов также напомнил, что инспекторы должны заранее предупреждать о визитах, поэтому у АЗС есть время на подготовку. Однако в 20% случаев все равно обнаруживают нарушения.

«Это может означать, что заправка налила горючего меньше, чем было куплено, и это отклонение превысило допустимую погрешность (0,5%)», – пояснил он.

С 2023 года этот показатель изменится до 0,25%. Нарушением точности считают и то, что АЗС иногда наливают топлива больше, чем требовалось. Однако, как подчеркнул Кулешов, это – не обман покупателя, поэтому за такое нарушение не штрафуют.

Заместитель руководителя Росстандарта посоветовал заправлять машины только на проверенных заправках, а также избегать клонов сетевых компаний. Кроме того, он призвал отказаться от «непонятных видов топлива».

Если возникают сомнения в количестве налитого бензина, то можно попросить у сотрудников АЗС мерник – специальную колбу на десять или 20 литров с делениями. Его отсутствие может указывать на то, что на заправке не соблюдают точность.

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