Топливный союз оценил введение нового ГОСТа на АЗС

Вступление с 1 октября нового национального стандарта (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа не приведет к закрытию АЗС, так как выполнение ГОСТ является добровольным, сказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Конечно, не приведет [к закрытию АЗС]. Введен ГОСТ. Документ добровольного применения. Вас же не заставляют продать ваш автомобиль 2-го экологического класса, потому что у нас введен стандарт на 5-ый экологический класс. Так и здесь. Все колонки старого стандарта будут заменяться по мере модернизации на новые, которые уже этому ГОСТ соответствуют. Во-вторых, стандарт относится прежде всего к производителям, которые эти колонки и выпускают. Поэтому нет никакой паники, никто не закроется на завтра», – передает ТАСС слова Аркуши.

В России с 1 октября вступает в силу новый ГОСТ на ТРК. Согласно ему, топливораздаточные колонки необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Кроме того, обновленный ГОСТ обязывает производителей предусматривать конструкцию, препятствующую несанкционированной замене элементов и установке дополнительных устройств, не заявленных изготовителем.

Напомним, в 2019 году Росстандарт предложил крупно штрафовать за обман с ГОСТами.