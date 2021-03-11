Оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации

Из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объемов пользующихся доверием эффективных вакцин, сказано в четверг в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

«Власть не только проспала начало эпидемии, но и фактически сорвала вакцинацию на Украине. Целый год мы слышали заверения в том, что наша страна одной из первых получит вакцину. Но из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объемов пользующихся доверием эффективных вакцин», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Как подчеркнули оппозиционеры, из-за «бессистемных и неграмотных решений» правительства, карантин на Украине ударил «не по эпидемии, а по национальной экономике и благосостоянию граждан». В ОПЗЖ назвали политику власти «антинародной», причислив к ее «заслугам» деиндустриализацию в стране, спад в сельском хозяйстве, рост государственного долга, разорение предпринимателей и нищету граждан. В партии считают, что необходимо сменить руководство страны, чтобы навести порядок в государственных финансах и направить деньги на финансирование медицины, помощь людям и развитие экономики.

Как сообщил в четверг минздрав Украины, число вакцинированных от коронавируса в стране достигло почти 30 тыс. человек. Все они получили пока только первую дозу препарата от коронавируса.

Ранее в минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.