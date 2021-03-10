Ученые предположили связь распространения коронавируса и чумы свиней в Китае

Поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканкой чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах, к такому выводу пришли шотландские и китайские ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя (провинция Шэньси), выдержки их работы опубликованы в The Guardian.

По словам одного из авторов исследования Дэвида Робертсона из центра исследования вирусов при Университете Глазго, вызванный эпизоотией рост цен на свинину и изменил структуру китайского рынка продовольствия и привел к повышению спроса на мясо диких животных. «Если в пищевую цепочку человека попадает больше диких животных, будь то за счет охоты или приобретения отличающихся от привычных видов мяса на рынках, то растет и вероятность контакта [с вирусом]. Вы просто создаете для вируса больше возможностей попасть в человеческий организм», – передает слова исследователя РИА «Новости».



Авторы исследования отмечают, что численность свиней в Китае в связи с массовым забоем по причине инфекции сократилась на 40-60%. При том, что свинина является одним из самых популярных и доступных видов мяса в стране. Дефицит обострился из-за запрета на транспортировку животных. По мнению исследований, те районы Китая, в которых выращивается большинство свиней, и те, где свинина активнее всего потребляется, расположены далеко друг от друга.

В связи с этим, продолжают ученые, вырос спрос на мясо диких животных, также в неволе активно разводятся некоторых виды. Это привело к тому, что потенциально опасный товар стали поставлять по всей стране в охлажденном и замороженном виде. Исследователи полагают, что этот фактор мог привести к вспышке нового заболевания в Ухане. Однако отследить путь зараженного животного вдоль всей цепочки поставок в новой ситуации стало значительно сложнее.

Работа ученых пока опубликована в виде научной рукописи, размещенной авторами на открытой платформе. Исследователи предупреждают, что в странах Юго-Восточной Азии есть предпосылки повторения подобной ситуации. В ЮВА также распространяется африканская чума свиней при параллельном снижении доходов населения из-за пандемии.

Ранее Россельхознадзор спрогнозировал дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) в мире.

Напомним, эксперты ВОЗ допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до официального объявления о вспышке COVID-19 в декабря 2019 года. В Китае по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявили, что в дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.